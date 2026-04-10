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¿Te falta semanas cotizadas? El proceso para “comprar” semanas en el IMSS y alcanzar una mejor pensión este 2026

Las aportaciones del trabajador permiten aumentar la pensión

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Aumentar las semanas cotizadas para tener mejor pensión
Aumentar las semanas cotizadas para tener mejor pensión

En México, miles de trabajadores se acercan a la edad de retiro sin cumplir el número de semanas necesarias para obtener una pensión digna. Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una alternativa legal conocida como Modalidad 40, un esquema que permite a los asegurados continuar cotizando por su cuenta para incrementar tanto sus semanas como el monto de su pensión.

Esta opción, también llamada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, ha ganado relevancia en 2026, especialmente entre quienes cotizan bajo la Ley 73, ya que les permite mejorar significativamente su ingreso mensual al momento de jubilarse.

Aunque popularmente se le conoce como “comprar semanas”, en realidad se trata de realizar aportaciones voluntarias al IMSS después de haber dejado de trabajar formalmente. Con ello, los trabajadores pueden:

  • Aumentar su número de semanas cotizadas
  • Elevar su salario base de cotización
  • Acceder a una pensión más alta

Este esquema es particularmente útil para quienes están cerca de pensionarse, pero no alcanzan el mínimo requerido o desean mejorar el cálculo final de su pensión.

Requisitos para acceder a Modalidad 40 en 2026

A mayor aportación, mejor pensión se podrá recibir
A mayor aportación, mejor pensión se podrá recibir

Para inscribirse a este programa, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

  • Haber causado baja en el IMSS
  • Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años
  • No haber pasado más de cinco años desde la última cotización
  • Tener documentos como CURP, NSS e identificación oficial

El trámite puede realizarse en línea, cabe destacar que este trámite solo aplica para inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

De manera presencial en las subdelegaciones del IMSS, se debe presentar el escrito libre con tu solicitud de inscripción y firma autógrafa, así como documentos requeridos, de lunes a viernes en días hábiles para el IMSS de 8:00 a 15:30 horas.

Se debe realizar el pago correspondiente en las entidades bancarias o en línea y esperar que por sistema se registre el pago.

¿Cuánto cuesta cotizar por tu cuenta?

El asegurado/asegurada deberá elegir el salario en el que desea cotizar
El asegurado/asegurada deberá elegir el salario en el que desea cotizar

El costo de la Modalidad 40 depende del salario con el que decidas registrarte.

El asegurado/asegurada deberá elegir el salario en el que desea cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, siempre y cuando éste no rebase el límite superior de 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

En 2026, la cuota aproximada es del 14.4% del salario base elegido, el cual puede ir de 3 a 25 Unidad de Medida y Actualización (UMAs).

Por ejemplo:

  • Con 5 UMAs: alrededor de $2,567 pesos mensuales
  • Con 10 UMAs: cerca de $5,135 pesos
  • Con 25 UMAs: más de $12,836 pesos mensuales

A mayor inversión, mayor será el impacto positivo en la pensión futura.

¿Cuántas semanas puedes recuperar?

Se puede revisar el número de semanas cotizadas
Se puede revisar el número de semanas cotizadas

Una de las ventajas de este esquema es que permite continuar sumando semanas mes a mes, e incluso existe la posibilidad de hacer pagos retroactivos (en algunos casos), lo que ayuda a alcanzar más rápido el requisito mínimo.

De hecho, el asegurado/asegurada que no pague sus cuotas oportunamente o haya sido dado de baja por mora y desee volver a contratar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, deberá pagar sus cuotas retroactivamente con los recargos correspondientes.

Cabe recordar que para pensionarse bajo la Ley 73 se requieren al menos 500 semanas cotizadas, aunque entre más semanas se acumulen, mejor será el cálculo de la pensión.

Especialistas coinciden en que la Modalidad 40 puede ser una herramienta poderosa, pero no es para todos. Su conveniencia depende de factores como la edad, el número de semanas acumuladas y la capacidad económica para sostener los pagos.

Por el contrario, podría no ser viable para quienes cotizan bajo el esquema de AFORE (Ley 97) o no pueden cubrir las cuotas mensuales.

Un paso estratégico para el retiro

La posibilidad de “comprar semanas” en el IMSS se ha convertido en una alternativa relevante ante los desafíos del sistema de pensiones en México. Si bien implica un esfuerzo económico, bien planificada puede traducirse en una jubilación más estable y con mayores ingresos.

Antes de tomar una decisión, lo ideal es analizar tu situación particular o acudir con un asesor en pensiones para determinar si esta opción realmente te conviene.

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