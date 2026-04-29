México

Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Patana y el elenco del noticiero satírico chileno ofrecerá una presentación única con acceso libre y pensado para público de todas las edades, reviviendo canciones clásicas como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin cesar” en pleno corazón capitalino

Guardar
Creadores de '31 minutos' se reúnen con Clara Brugada y adelantan detalles del show del Zócalo

A un día de que se lleve a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el concierto de 31 Minutos con motivo del Día del Niño, Clara Brugada compartió un video de su encuentro con dos de los creadores del popular ensamble infantil chileno de corte didáctico y cultural.

La Jefa de Gobierno de la CDMX difundió un clip donde se le ve desde el Zócalo junto a Álvaro Díaz y Pedro Peirano, también guionistas de la popular serie sudamericana.

PUBLICIDAD

“Miren en dónde estamos, en nuestro gran Zócalo, y aquí se encuentran conmigo Pedro y Álvaro de 31 Minutos, que mañana van a estar aquí festejando a las infancias de la Ciudad de México aquí en el Zócalo capitalino. ¡Te invitamos!”, dijo la mandataria.

“Lo que proponemos es ratificar nuestro amor sobre todo por la Ciudad de México, con quienes ya tenemos un vínculo de hace tantos años. Nos vamos a tener un encuentro con un show espectacular que se llama ‘Yo nunca vi televisión y que va a tener todas las canciones, personajes, etcétera, que todos ya quieren y conocen, de 31 Minutos”, añadió Pedro.

PUBLICIDAD

La Jefa de Gobierno celebró la "democratización de la cultura" en la CDMX (X)
La Jefa de Gobierno celebró la "democratización de la cultura" en la CDMX (X)

El mensaje fue intercalado con imágenes del personaje Juan Carlos Bodoque transitando por la calle de Madero y de Tulio Triviño en las inmediaciones de la explanada del Palacio de Bellas Artes.

“Aquí los esperamos, como saben nuestro Zócalo, en el que se llevan a cabo maravillosos conciertos. Aquí se democratiza la cultura, aquí vas a venir de manera gratuita y este gobierno apoya la democracia cultural. Cultura para todas y todos”, añadió Clara Brugada en su mensaje.

“Yo nunca vi televisión” en la Plaza de la Constitución

El grupo de marionetas chilenas 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 como parte de la celebración oficial del Día del Niño y la Niña.

El grupo chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 para celebrar el Día del Niño y la Niña (Gob CDMX)
El grupo chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 para celebrar el Día del Niño y la Niña (Gob CDMX)

La función, confirmada por el gobierno de la CDMX, busca reunir a familias y fanáticos de todas las generaciones en la Plaza de la Constitución, donde podrán revivir las escenas y canciones emblemáticas de este noticiero ficticio que ha marcado la televisión infantil latinoamericana.

La cita está prevista para las 19:00 horas con acceso libre para el público. Los organizadores anticipan un lleno total. La presentación encabezada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, personajes centrales del programa, incluirá interpretaciones en vivo de temas como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin César”.

La invitación dirigida por las autoridades capitalinas extiende la celebración no solo a niñas y niños, sino también a adultos que crecieron con 31 Minutos y su peculiar sentido del humor.

La función de 31 Minutos en la Plaza de la Constitución está programada a las 19:00 horas y contará con acceso libre para todo el público (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
La función de 31 Minutos en la Plaza de la Constitución está programada a las 19:00 horas y contará con acceso libre para todo el público (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

El formato satírico de “noticiero” presentado por el elenco permitió a la serie abordar temas como la discriminación, el medio ambiente y la diversidad, integrándolos en un producto televisivo que rompió con el modelo tradicional del contenido meramente educativo.

31 Minutos: un fenómeno de la televisión latinoamericana llega al Zócalo

La serie 31 Minutos, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, se estrenó en 2003 y transformó la televisión infantil en Latinoamérica al conjugar sátira, humor y crítica social. El programa alcanzó millones de espectadores en Chile desde su primera temporada, consolidándose como referencia regional en contenidos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

31 Minutos
La serie 31 Minutos, creada en 2003 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, revolucionó la televisión infantil latinoamericana al combinar sátira, humor y crítica social (Instagram - @31minutos)

Su llegada a México, Argentina y otros países reforzó su presencia a nivel continental. La adaptación de su modelo se reflejó en producciones infantiles posteriores y en la permanencia de sus personajes en la cultura popular de la región.

En su nueva presentación en el Zócalo, el espectáculo está diseñado para “impresionar tanto a quienes crecieron con el programa como a nuevas generaciones”, según los organizadores citados por medios locales.

Temas Relacionados

Clara Brugada31 MinutosCDMXZócaloPlaza de la Constituciónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de conspiración, afirma que son contra la 4T

Argumenta que sus declaraciones en el recinto parlamentario habrían sido el detonante del anuncio difundido por el gobierno estadounidense

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de conspiración, afirma que son contra la 4T

Ignacio Mier asegura que no hay “sustento probatorio” para una posible extradición en caso Rocha Moya

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Ignacio Mier asegura que no hay “sustento probatorio” para una posible extradición en caso Rocha Moya

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La intérprete de “Tusa” regresa a México y tiene varios conciertos agendados

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Sólo quedan tres candidatos naturales luego de la captura de El jardinero y El Güero Conta, pero uno es el que más poder ejerce

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Rosa Icela, Roberto Velasco y otros funcionarios se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU

La titular de la Secretaría de Gobernación fue vista llegando al inmueble

Rosa Icela, Roberto Velasco y otros funcionarios se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional tras señalamientos de EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic