Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Creadores de '31 minutos' se reúnen con Clara Brugada y adelantan detalles del show del Zócalo

A un día de que se lleve a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el concierto de 31 Minutos con motivo del Día del Niño, Clara Brugada compartió un video de su encuentro con dos de los creadores del popular ensamble infantil chileno de corte didáctico y cultural.

La Jefa de Gobierno de la CDMX difundió un clip donde se le ve desde el Zócalo junto a Álvaro Díaz y Pedro Peirano, también guionistas de la popular serie sudamericana.

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“Miren en dónde estamos, en nuestro gran Zócalo, y aquí se encuentran conmigo Pedro y Álvaro de 31 Minutos, que mañana van a estar aquí festejando a las infancias de la Ciudad de México aquí en el Zócalo capitalino. ¡Te invitamos!”, dijo la mandataria.

“Lo que proponemos es ratificar nuestro amor sobre todo por la Ciudad de México, con quienes ya tenemos un vínculo de hace tantos años. Nos vamos a tener un encuentro con un show espectacular que se llama ‘Yo nunca vi televisión’ y que va a tener todas las canciones, personajes, etcétera, que todos ya quieren y conocen, de 31 Minutos”, añadió Pedro.

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La Jefa de Gobierno celebró la "democratización de la cultura" en la CDMX (X)

El mensaje fue intercalado con imágenes del personaje Juan Carlos Bodoque transitando por la calle de Madero y de Tulio Triviño en las inmediaciones de la explanada del Palacio de Bellas Artes.

“Aquí los esperamos, como saben nuestro Zócalo, en el que se llevan a cabo maravillosos conciertos. Aquí se democratiza la cultura, aquí vas a venir de manera gratuita y este gobierno apoya la democracia cultural. Cultura para todas y todos”, añadió Clara Brugada en su mensaje.

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“Yo nunca vi televisión” en la Plaza de la Constitución

El grupo de marionetas chilenas 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 como parte de la celebración oficial del Día del Niño y la Niña.

El grupo chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026 para celebrar el Día del Niño y la Niña (Gob CDMX)

La función, confirmada por el gobierno de la CDMX, busca reunir a familias y fanáticos de todas las generaciones en la Plaza de la Constitución, donde podrán revivir las escenas y canciones emblemáticas de este noticiero ficticio que ha marcado la televisión infantil latinoamericana.

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La cita está prevista para las 19:00 horas con acceso libre para el público. Los organizadores anticipan un lleno total. La presentación encabezada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, personajes centrales del programa, incluirá interpretaciones en vivo de temas como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin César”.

La invitación dirigida por las autoridades capitalinas extiende la celebración no solo a niñas y niños, sino también a adultos que crecieron con 31 Minutos y su peculiar sentido del humor.

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La función de 31 Minutos en la Plaza de la Constitución está programada a las 19:00 horas y contará con acceso libre para todo el público (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

El formato satírico de “noticiero” presentado por el elenco permitió a la serie abordar temas como la discriminación, el medio ambiente y la diversidad, integrándolos en un producto televisivo que rompió con el modelo tradicional del contenido meramente educativo.

31 Minutos: un fenómeno de la televisión latinoamericana llega al Zócalo

La serie 31 Minutos, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, se estrenó en 2003 y transformó la televisión infantil en Latinoamérica al conjugar sátira, humor y crítica social. El programa alcanzó millones de espectadores en Chile desde su primera temporada, consolidándose como referencia regional en contenidos dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

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La serie 31 Minutos, creada en 2003 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, revolucionó la televisión infantil latinoamericana al combinar sátira, humor y crítica social (Instagram - @31minutos)

Su llegada a México, Argentina y otros países reforzó su presencia a nivel continental. La adaptación de su modelo se reflejó en producciones infantiles posteriores y en la permanencia de sus personajes en la cultura popular de la región.

En su nueva presentación en el Zócalo, el espectáculo está diseñado para “impresionar tanto a quienes crecieron con el programa como a nuevas generaciones”, según los organizadores citados por medios locales.

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