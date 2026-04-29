México

Detienen a Julio “N”, líder de una célula delictiva que modificaba vehículos para el trasiego de droga

También fueron incautadas drogas: metanfetamina, cocaína y marihuana

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Ellos son los funcionarios de Sinaloa acusados de recibir sobornos mensuales de Los Chapitos
También fueron asegurados vehículos (X/@GabSeguridadMX)

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de seis personas, entre ellos Julio “N”, un sujeto identificado por las autoridades como líder de una célula criminal que realizaba modificaciones en autos para que las unidades escondieran narcóticos.

Diversas instituciones de seguridad participaron en dos cateos en la Ciudad de México que resultaron en el arresto del sujeto referido, además de Pablo “N”, Meng “N”, Carlos “N”, José “N” y Carlos “N”.

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De igual manera, fueron asegurados dos kilogramos de cristal (metanfetamina), así como dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados, armas cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

“Esta organización utilizaba un taller automotriz para fabricar compartimentos ocultos en vehículos empleados para el traslado de droga”, se puede leer en el reporte de las autoridades compartido el 29 de abril.

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Los agentes destacaron que labores de inteligencia los guiaron a un taller de autos en donde se realizaban trabajos de modificación para el transporte de droga. Fueron intervenidos dos inmuebles, uno en las colonias Narvarte Poniente y otra en Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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