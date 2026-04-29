Con doblete y goleada, Julián Quiñones se consolida como el líder absoluto de goleo en la liga saudí

El delantero mexicano Julián Quiñones atraviesa un momento estelar en Arabia Saudita. Su doblete frente al Al-Riyadh no sólo aseguró una victoria contundente para el Al-Qadsiyah, sino que lo convirtió en el líder absoluto de goleo de la Saudi Pro League.
Hasta hace poco compartía la cima con Ivan Toney, pero ahora se despega con autoridad y deja detrás por bastante a Cristiano Ronaldo.
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En este sentido, la diferencia en la carrera por el título ha sido significativa: mientras la mayoría de los goles de Toney llegaron desde el punto de penal, Quiñones ha demostrado una capacidad de definición más variada, resolviendo en jugadas abiertas, contragolpes y acciones colectivas.
El doblete de Quiñones que marcó diferencia
El partido contra Al-Riyadh fue el escenario perfecto para que Quiñones demostrara su jerarquía. En los minutos finales, cuando el rival dejaba espacios, apareció con contundencia y cambió el rumbo de la tabla de goleo.
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- Gol al minuto 87 para el 3-0.
- Segundo tanto en tiempo de compensación para sellar el 4-0.
- Un gol anulado por el VAR que pudo darle triplete.
Este doblete fue un golpe de autoridad que no sólo aseguró los tres puntos, sino que lo colocó como líder absoluto de goleo, dejando atrás a Toney (27) y a Cristiano Ronaldo (25). Esa distinción refuerza la percepción de que el mexicano es hoy por hoy el delantero más determinante de la liga.
El motor del Al-Qadsiyah
Más allá de sus goles, Quiñones se ha convertido en el corazón ofensivo del Al-Qadsiyah. Cada anotación suya tiene un impacto directo en las aspiraciones del club:
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- El club llegó a 65 puntos y se mantiene en la cuarta posición.
- Pelea por un lugar en la Liga de Campeones de la AFC, donde sólo clasifican tres equipos.
- Quiñones suma 67 participaciones de gol en 64 partidos desde su llegada.
Así, el impacto de Quiñones va más allá de sus goles: es el líder ofensivo que mantiene vivas las aspiraciones internacionales del Al-Qadsiyah. Su aporte se ha vuelto decisivo en cada jornada y ha sido clave para que el club sueñe con competir en el máximo torneo de Asia.
Proyección mundialista
El gran momento de Quiñones no pasa desapercibido para la Selección Mexicana. Su regularidad y capacidad goleadora lo colocan en la conversación rumbo al Mundial 2026.
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- Ya fue considerado por Javier Aguirre en la última Fecha FIFA frente Portugal y Bélgica.
- Su regularidad lo colocaría como un candidato firme para la lista final de México.
- Superar a figuras como el propio Cristiano Ronaldo en una liga tan mediática refuerza su perfil internacional.
De esta manera, la Selección Mexicana podría tener en él a su atacante más confiable para la justa mundialista. Su doblete frente al Al-Riyadh es la prueba de que está listo para competir al más alto nivel y que su nombre ya se escribe junto a las grandes figuras del futbol mundial.
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