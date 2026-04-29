Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril

(FB/ExatlonMx)

La Batalla Colosal de este miércoles 29 de abril tiene a los fans de la novena temporada de Exatlón México divididos: los spoilers apuntan al equipo azul como ganador, pero la historia reciente del reality demuestra que ninguna filtración es definitiva hasta que Antonio Rosique da el pitazo final.

Según cuentas especializadas en filtraciones y canales de fans, el equipo azul sería el ganador de esta Batalla Colosal.

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Las mismas fuentes apuntan a un marcador cerrado, con los celestes remontando en varios tramos y definiendo el resultado con mayor precisión en la zona de tiro.

No obstante, otras versiones no oficiales señalan que la recompensa podría quedar en manos del equipo de Mati Álvarez.

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Ninguna de estas predicciones proviene de la producción de TV Azteca ni de miembros del staff, por lo que el resultado sigue abierto.

Cómo llegan los equipos azul y rojo a esta noche

Quedan pocas semanas del reality, equipos rojo y azul tienen cantidad desigual de integrantes (FB/ExatlonMx)

Los azules llegan con impulso directo. En el capítulo anterior, Katia Gallegos fue la figura del día: consiguió los relevos en la pugna por la Villa 360 y corrió junto a Adrián Leo —Mufasa— para arrebatarles el inmueble con lujos a los rojos.

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Fue la propia Evelyn Guijarro quien le reconoció el mérito con el MVP de la jornada.

El equipo celeste opera con cuatro integrantes: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Alexis Vargas y Adrián Leo.

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Mufasa admitió en privado que nunca había llegado a esta instancia del programa, aunque dejó clara su meta: disputar el campeonato junto a la Pesadilla Ninja.

Del otro lado, los rojos regresaron a la Barraca, pero celebraron haberse llevado el Power Token Varonil —que quedó en manos de Mario “El Mono” Osuna— como un triunfo de peso.

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Jazmín Hernández, quien compite por tercera vez en el reality, tampoco ocultó su emoción por haber llegado por primera vez a estas instancias de la competencia.

El último Power Token Femenil de la temporada

Antes de la Batalla Colosal, el capítulo de hoy contempla la disputa por el último Power Token Femenil de la novena temporada.

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Las cuatro mujeres en competencia son Mati Álvarez y Jazmín Hernández por los rojos, y Evelyn Guijarro y Katia Gallegos por los azules.

La Batalla Colosal de Exatlón México divide a los fans entre predicciones de victoria azul y el potencial triunfo rojo de Mati Álvarez, mientras la gran final se acerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tratarse del último token individual de este tipo en toda la temporada, cada punto tiene un peso que va más allá de la recompensa inmediata.

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Con la gran final confirmada para el viernes 15 de mayo, el margen de error para los ocho atletas que quedan en competencia es prácticamente nulo.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

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Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos: 20:00 horas