Aumento para jubilados en mayo 2026: así queda el pago de la pensión mínima del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará un ajuste a las pensiones a partir de mayo de 2026, beneficiando especialmente a quienes reciben el monto más bajo bajo el régimen de la Ley 73.

Este incremento responde a la actualización anual ligada a la inflación y al salario mínimo, lo que impacta directamente en la pensión mínima garantizada.

¿De cuánto es el aumento en la pensión mínima del IMSS?

Para mayo de 2026, la pensión mínima garantizada del IMSS quedó establecida en 10,636.54 pesos mensuales, de acuerdo con reportes recientes.

Este monto representa un aumento de alrededor del 13% respecto a 2025, cuando el pago era cercano a los 9,400 pesos mensuales.

El incremento se explica por:

La actualización anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

El aumento al salario mínimo en México

Ajustes derivados de criterios legales y resoluciones judiciales

¿Quiénes recibirán este nuevo monto?

El aumento aplica principalmente para pensionados bajo la Ley 73 del IMSS, es decir:

Personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997

Que cuentan con al menos 500 semanas cotizadas

Que tienen 60 años o más (cesantía) o 65 años (vejez)

Este grupo tiene derecho a la pensión mínima garantizada, que asegura un ingreso base mensual.

¿Cuándo se depositará el pago con aumento?

El pago correspondiente a mayo, que ya incluirá el incremento, se realizará el lunes 4 de mayo de 2026, según el calendario oficial del IMSS.

Los beneficiarios podrán ver reflejado el nuevo monto directamente en su depósito bancario.

¿Puede aumentar aún más la pensión?

Sí. Además del ajuste anual, algunos pensionados pueden recibir un monto mayor mediante:

Asignaciones familiares (por cónyuge, hijos o dependientes)

Correcciones o revisiones del cálculo original

Incrementos adicionales conforme a la ley

Por ejemplo, se pueden sumar porcentajes adicionales por dependientes económicos, lo que eleva el pago mensual.

Claves del aumento a jubilados en 2026

Nuevo monto mínimo: 10,636.54 pesos mensuales

Incremento estimado: cerca del 13% anual

Inicio del pago actualizado: 4 de mayo de 2026

Beneficiarios principales: pensionados bajo la pensionados bajo la Ley 73 del IMSS

Este ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación y garantizar un ingreso básico más digno para quienes dependen de esta prestación.