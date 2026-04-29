Yuridia anuncia gira por México: ciudades y preventa para "Las cartas sobre la mesa Tour"

Yuridia confirma su regreso a los escenarios mexicanos con la gira nacional "Las cartas sobre la mesa Tour" para el segundo semestre de 2026 (IG)

La cantante mexicana Yuridia anunció oficialmente su esperado regreso a los escenarios nacionales con la gira “Las cartas sobre la mesa Tour”. El tour contempla presentaciones en distintas ciudades del país durante el segundo semestre de 2026 e incluye detalles precisos sobre fechas y modalidades para la adquisición de boletos, generando alta expectativa entre sus seguidores.

Los conciertos de Yuridia en México para “Las cartas sobre la mesa Tour” estarán disponibles con preventa exclusiva los días 6 y 7 de mayo a través de HSBC, mientras que la venta general se hará posterior mediante Ticketmaster.

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Las primeras presentaciones están calendarizadas entre el 4 de septiembre y el 5 de diciembre de 2026, visitando ciudades como Ciudad de México, León, Guadalajara, Mérida, Veracruz y otras más.

La potente voz de Yuridia regresa al circuito de conciertos con una gira que, de acuerdo con el anuncio oficial, busca ser emocional y abierta, prometiendo espectáculos cargados de sentimiento y autenticidad.

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El tour de Yuridia incluirá presentaciones en ciudades clave como Ciudad de México, Guadalajara, León, Mérida, Veracruz y más, entre septiembre y diciembre de 2026 (Ocesa)

Fechas y ciudades del tour de Yuridia “Las cartas sobre la mesa 2026”

A continuación, las fechas y ciudades confirmadas para la edición 2026 de “Las cartas sobre la mesa Tour”:

4 de septiembre: Ciudad de México

Ciudad de México 18 de septiembre: León

León 19 de septiembre: San Luis Potosí

San Luis Potosí 25 de septiembre: Querétaro

Querétaro 10 de octubre: Villahermosa

Villahermosa 5 de noviembre: Veracruz

Veracruz 19 de noviembre: Ciudad Juárez

Ciudad Juárez 21 de noviembre: Torreón

Torreón 26 de noviembre: Cancún

Cancún 28 de noviembre: Mérida

Mérida 5 de diciembre: Guadalajara

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Cada una de estas presentaciones ofrece a los fans la oportunidad de disfrutar en directo los éxitos más icónicos y recientes de la intérprete. En años previos, Yuridia ha llenado recintos de gran capacidad, como la Plaza de Toros México en 2025, convocando a más de 40 mil personas en una sola noche.

La preventa de boletos para Yuridia estará disponible exclusivamente con tarjetas HSBC los días 6 y 7 de mayo, antes de la venta general en Ticketmaster (IG)

Relevancia de “Las cartas sobre la mesa Tour” en la carrera de Yuridia

La nueva gira marca una etapa clave para Yuridia Francisca Gaxiola Flores, consolidando más de dos décadas como referente nacional del pop y el regional mexicano.

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Originaria de Hermosillo, Sonora, la cantante alcanzó reconocimiento en 2005 tras participar en la cuarta generación del programa “La Academia”, y a lo largo de su carrera ha cosechado discos de altas ventas, temas exitosos y nominaciones internacionales.

La artista originaria de Hermosillo, Sonora, celebra más de 20 años de trayectoria consolidándose como referente en el pop y regional mexicano (Yuridia Flores)

Su incursión en géneros regionales con el álbum “Pa’ luego es tarde” y nuevos sencillos como “Qué agonía” han ampliado significativamente su base de seguidores. Hoy, gracias a la autenticidad de su voz y la cercanía mantenida con el público, Yuridia se posiciona nuevamente como una de las protagonistas de la agenda musical de México.

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En este nuevo ciclo, la cantante ha reiterado su agradecimiento a los fans y compartido su entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano, consolidando así el lazo que la une a sus seguidores y a los escenarios del país.