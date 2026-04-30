México

¿Hay clases mañana 30 de abril? SEP confirma si hay suspensión por el Día del Niño

Las y los estudiantes llevan dos semanas de haber regresado de vacaciones de Semana Santa

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Niños celebran el Día del Niño en el patio de una escuela primaria mexicana, con mesas llenas de comida, globos de colores y un letrero festivo.
Muchas escuelas tienen su convivio este día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 30 de abril está cerca y se sabe que el viernes 1 de mayo es un feriado oficial —por el Día del Trabajo—, por lo que algunas familias podrían pensar que se suspenden clases.

La realidad es que el 30 de abril no es un día de descanso oficial en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública: sí hay clases en todos los planteles de educación básica del país, aunque la fecha aparece marcada como jornada conmemorativa del Día del Niño y la Niña.

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El calendario vigente, firmado por el titular de la SEP Mario Delgado, establece un mínimo de 185 días de clases en el ciclo.

El Día del Niño no figura entre los días de asueto, por lo que preescolar, primaria y secundaria mantienen actividades con normalidad.

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Desde que se instituyó en 1925 —durante el gobierno de Álvaro Obregón y con José Vasconcelos al frente de la SEP—, la fecha fue concebida como una conmemoración dentro de las aulas, no como un descanso.

El 30 de abril no suspende clases, pero hay convivio

Infografía de Infobae con niños estudiantes, un calendario con el 30 de abril y 1 de mayo marcados, material escolar y textos informativos sobre el calendario SEP.
Infografía de Infobae explica el calendario escolar SEP 2025-2026, destacando que el 30 de abril es jornada conmemorativa con clases y el 1 de mayo es feriado oficial por el Día del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEP distingue entre días de descanso obligatorio y fechas conmemorativas.

Este jueves 30 de abril cae en la segunda categoría, lo que significa que no hay suspensión generalizada, pero cada plantel tiene autonomía para organizar festivales, convivios o actividades recreativas en torno a la celebración.

Las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia mantenerse en contacto con la dirección de cada escuela para conocer si habrá cambios de horario o requerimientos especiales, como el uso de ropa casual en lugar del uniforme o una hora de salida antes de lo normal.

Sí hay puente, pero a partir del 1 de mayo

El descanso oficial llega al día siguiente. El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, sí está contemplado como asueto en el calendario de la SEP.

Esto genera un fin de semana largo que va del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, con regreso a clases el lunes 4 de mayo.

Los próximos días sin clases confirmados para educación básica son:

  • 1 de mayo (Día del Trabajo)
  • 15 de mayo (Día del Docente)
  • 29 de mayo (sesión de Consejo Técnico Escolar)

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