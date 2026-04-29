Manuel Retana: once intentos fallidos antes de convertirse en el mexicano detrás del sistema de emergencia de Artemis II

Una vocación despertada por un maestro definió la historia de esfuerzo y creatividad que coloca a un mexicano en el corazón de una misión lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos no lo saben, pero un ingeniero mexicano encabezó el equipo en la NASA que creó el sistema de emergencia que acompañó Artemis II en su viaje.

A sus 30 años, es el ingeniero Manuel Retana Parra quien dirige el grupo que desarrolló el sistema de emergencia contra incendios de la nave Orion de la misión Artemis II, un logro que corona el esfuerzo de cinco años de trabajo y que representa la responsabilidad de proteger la vida de los astronautas en la misión más ambiciosa de la agencia estadounidense en décadas.

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El sistema que lideró Retana consta de 46 piezas que viajaron a bordo junto con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

De ese conjunto destacan cinco máscaras para respirar aire limpio, cada una con un costo de 20 mil dólares así como un filtro comehumo valuado individualmente en USD 250 mil dólares.

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El filtro, bautizado como OSEF, pesa ocho kilos, mide 18 por 18 centímetros y tiene una duración de cuatro horas, el margen calculado para limpiar la nave en caso de un siniestro.

El ingeniero mexicano Manuel Retana dirige a los 30 años el equipo responsable del sistema de emergencia de Artemis II en la NASA. @astromanuelretana

En San Miguel de Allende nace la vocación de un ingeniero aeroespacial

Sin embargo, para poder ser parte de este acontecimiento histórico, el camino no fue fácil, pues fue rechazado en más de once ocasiones antes de poder ingresar a un programa ofical de la NASA.

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La historia de Retana inicia en un salón de clases en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahí, un maestro proyecta el lanzamiento de un cohete de la NASA que, sin saberlo, marcaría la vida del joven ingeniero.

Aunque paso su infancia en Durango y luego en San Miguel de Allende, Retana nació en Texas pero regresó a México siendo bebé.

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A los 15 años decidió volver a Estados Unidos con apoyo familiar y logró estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Nevada en Reno. Más tarde cursó la maestría en ingeniería aeronáutica y astronáutica en la Universidad de Stanford.

El camino para llegar a la NASA no fue sencillo. El propio Retana reveló que la agencia lo rechazó once veces antes de lograr una pasantía a los 20 años.

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Fue así como, tras varios años trabajando en diferentes proyectos e la agencia espacial, el joven fue asignado al programa especial enfocado en la seguridad de los astronautas que viajarían en el Artemis II.

“Si este equipo no funciona a la perfección, puedo matar a una persona, y no nada más a una persona, a la persona que está llevando a la humanidad de regreso a la Luna”, admitió Retana en entrevista con el medio CNN.

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El ingeniero ha participado en diferentes proyectos y conferencias sobre ingeniería espacial. @astromanuelretana

El “ingenio mexicano” llega a la luna

El ingeniero resaltó lo que llamó “el ingenio mexicano”: la capacidad de resolver con poco presupuesto o ante recursos limitados.

Con ese mismo espíritu, creó en 2022 el grupo Mariachi Celestial dentro de la NASA, donde compartió la música con colegas mexicanos y estadounidenses interesados en la cultura.

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Un mexicano en el corazón de las misiones espaciales Retana mantuvo la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, aunque siempre se ha identificado como mexicano.

Su madre, quien no obtuvo la visa para viajar y tuvo que ver el lanzamiento de Artemis II desde San Miguel de Allende.

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La experiencia lo llevó a pensar en inspirar a otros: “Me gustaría poder inspirar y apoyar a los jóvenes que se interesan por el espacio y dedicarme a la docencia porque siento que es la profesión que más aporta a la sociedad”, reveló en su entrevista.