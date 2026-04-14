México

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

El programa chileno de televisión que marcó a una generación llega gratis a la Plaza de la Constitución y estas son las canciones que las niñas y los niños mexicanos van a poder cantar

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31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir un evento que promete reunir a miles de familias: el noticiero de títeres chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito el próximo 30 de abril de 2026, en el marco de la celebración oficial del Día del Niño y la Niña.

La presentación está prevista para las 19:00 horas y el acceso no tendrá ningún costo. Las autoridades capitalinas anticipan un evento exitoso, pues 31 minutos es uno de los programas de televisión que marcó a más de una generación de niños mexicanos.

¿Qué canciones se interpretarán en el show de 31 de minutos del Zócalo?

31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

Actualmente, 31 minutos está presentando su show Radio Guaripolo II en diversos puntos del país, incluída la Ciudad de México, por lo que es probable que sea el mismo espectáculo el que se presente en el Zócalo Capitalino y, por tanto, el mismo setlist.

Cebollas me encanta

Mr. Guantecillo

Mi castillo de blanca arena

Señora, devuélvame el balón

La señora interesante

Mundo interior

Mi mamá me lo teje todo

El huerfadrino

Tangananica, tangananá

Son pololos

Diente blanco, no te vayas

Objeción denegada

Nunca me he sacado un siete

El cuco

Mi equilibrio espiritual

Ratoncitos

Bailan sin César

Arwrarwrirwrarwro

Mi muñeca me habló

Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)

El fenómeno de 31 Minutos y su llegada al Zócalo

31 Minutos
31 Minutos (Instagram - @31minutos)

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, rostros emblemáticos del show, encabezarán la función especial. El público podrá revivir escenas del noticiero en una producción pensada para impresionar tanto a quienes crecieron con el programa como a las nuevas generaciones.

Durante el concierto, se interpretarán canciones reconocidas como «Mi muñeca me habló» y «Bailan sin César». Los organizadores han remarcado que se trata de una oportunidad para que la audiencia disfrute en vivo de los temas que han marcado a varias generaciones.

El evento responde a la iniciativa oficial de celebrar a niñas y niños de la capital, pero también está diseñado para convocar a adultos que han seguido la trayectoria de 31 Minutos desde su estreno en la televisión chilena.

El impacto de 31 minutos en la televisión latinoamericana

31 minutos
(YouTube/NPR)

El programa 31 minutos redefinió la televisión infantil en Latinoamérica al integrar sátira, humor y crítica social en un formato de noticiero de marionetas. Desde su estreno en 2003, la producción chilena se posicionó como referente regional e influyó en la manera en que se abordaron temas sociales y culturales para niños y jóvenes.

La serie, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, alcanzó audiencias de millones de espectadores en su primera temporada en Chile.Su llegada a México, Argentina y otros países de la región reforzó su presencia en el continente y consolidó un fenómeno transgeneracional.

El formato, que parodiaba el periodismo televisivo, permitió abordar temas como la discriminación, el medio ambiente y la diversidad, rompiendo con la idea tradicional del contenido exclusivamente educativo.

El impacto de 31 minutos se reflejó en la adaptación de su modelo en programas infantiles posteriores y en la permanencia de sus personajes en la cultura popular.

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