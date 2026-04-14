31 Minutos ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo por el Día del Niño y la Niña

31 Minutos (Instagram - @31minutos)

El célebre noticiero de títeres chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril de 2026, como parte de la celebración oficial del Día del Niño y la Niña.

La cita está programada para las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución, con acceso sin costo para todo el público.

Se espera un lleno total en el Zócalo capitalino debido a la popularidad de los personajes chilenos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, que presentarán parte de su “noticiero” en una producción de formato impactante. A lo largo del show, el público podrá escuchar temas emblemáticos como «Mi muñeca me habló» y «Bailan sin César».

El evento busca brindar una experiencia única tanto para las niñas y niños como para personas de todas las edades que han seguido a las figuras principales de 31 Minutos.

Crédito: (@CulturaCiudadMx)

31 minutos arraso en el Tiny Desk

La presentación de 31 Minutos en Tiny Desk, realizada en Washington D.C. dentro de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, reunió a los personajes principales junto a músicos invitados como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Toño Corvalán, Marcelo Wilson y la comediante Jani Dueñas, bajo la dirección de Pedro Peirano y Álvaro Díaz. La escenografía y vestuario se ajustaron para integrarse al entorno de NPR e intensificar la interacción entre los títeres y el público.

El conductor Tulio Triviño abrió con una broma sobre la legalidad migratoria: “Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de 31 Minutos en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”, una referencia satírica al contexto migratorio de los artistas latinoamericanos en Estados Unidos, informó Infobae México.

Durante el número “Objeción Denegada”, Juan Pablo Sopa ironizó sobre la condición migrante en la región con la frase: “Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”, frase celebrada por los asistentes y replicada en plataformas digitales. La interpretación integró guiños culturales como el tema de apertura de la serie Better Call Saul y el cierre del acto incluyó el audio viral “¡wen abogao!”, alusiones frecuentes entre las juventudes chilenas.

(YouTube/NPR)

La selección de canciones cubrió siete temas originales del repertorio clásico de 31 Minutos, destacando piezas como “Equilibrio espiritual” y “Bailan sin Cesar”, y cerró con un homenaje a Los Prisioneros al incorporar el outro de “La voz de los 80”, además de la intervención del Niño Poeta, figura conocida entre los fanáticos chilenos.

Un elemento notorio fue la presencia constante de Cocodrilo, encargado de “llevar sanos y salvos a casa” a los protagonistas, según lo recogido por Infobae México. Esta ejecución de Tiny Desk distingue a 31 Minutos como el primer programa de títeres de habla hispana en participar en el formato, sumándose así a las presentaciones de artistas chilenos como Mon Laferte y Ana Tijoux.

NPR describió la experiencia en redes sociales de la siguiente manera: “En partes educativo y simplemente absurdo, el programa de títeres chileno @31minutos realiza su primer viaje a Estados Unidos para convertir el Tiny Desk en un verdadero patio de juegos”.