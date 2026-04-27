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¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

Podrás revivir todas esas canciones entrañables junto con las nuevas generaciones desde tu sala y sin la preocupación de las multitudes

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Podrás revivir todas esas canciones entrañables junto con las nuevas generaciones desde tu sala y sin la preocupación de las multitudes|(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
Podrás revivir todas esas canciones entrañables junto con las nuevas generaciones desde tu sala y sin la preocupación de las multitudes|(Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Si creciste cantando “Bailando sin cesar” o “Mi muñeca me habló”, prepárate porque este Día del Niño y la Niña se celebrará a lo grande en la Ciudad de México.

Con el propósito de festejar a las infancias (y consentir a los adultos nostálgicos) este jueves 30 de abril, el Gobierno capitalino preparó una sorpresa monumental: el Zócalo capitalino se convertirá en el estudio principal del noticiero más veraz y divertido de la televisión, 31 Minutos, con un concierto totalmente gratuito para todas las familias.

El esperado espectáculo de la querida pandilla de títeres chilenos está programado para arrancar en punto de las 19:00 horas. Sin embargo, sabemos que el Centro Histórico estará a reventar y no todos podrán lanzarse a la Plaza de la Constitución para vivirlo en persona. ¡Pero no te preocupes! Si eres de los que prefiere evitar las multitudes, hay excelentes noticias para que no te pierdas ni un segundo del show.

¿Cómo ver la transmisión de 31 Minutos desde casa?

Para que nadie se quede fuera de esta gran fiesta musical, el evento podrá seguirse de manera remota y en tiempo real a través de la televisión pública. Hasta el momento, el medio público mexicano Canal Catorce ha sido el primero en levantar la mano para garantizar que la señal llegue a todos los hogares.

A través de su cuenta oficial en la red social ‘X’, la televisora confirmó que realizará una cobertura especial para transmitir el concierto de principio a fin. Esto significa que podrás disfrutar del inigualable humor de Tulio Triviño, los reportajes de Juan Carlos Bodoque, la ternura de Corchetis y el estrés de Juanín Juan Harry directamente desde la comodidad de tu sala.

31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)
31 minutos dará un show gratuito en el Zócalo de la CDMX (Gob CDMX)

Más opciones de transmisión en puerta: Además de la señal confirmada por el 14.1, hay grandes expectativas para quienes buscan seguir el evento por internet. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, se espera que las redes sociales y canales digitales de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, así como las cuentas del Gobierno de la Ciudad de México, también transmitan el concierto en vivo.

De igual forma, es muy probable que otras televisoras hermanas de la red pública nacional enlacen sus señales. Todo esto con un solo objetivo: asegurar que, desde los más pequeños que apenas descubren el programa, hasta los más grandes del hogar, puedan disfrutar de este espectacular show sin importar en qué parte de la ciudad o del país se encuentren.

Apunta los detalles clave para que no te lo pierdas:

  • Fecha: Jueves 30 de abril.
  • Horario de inicio: 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Dónde sintonizar: Canal Catorce (señal 14.1 de televisión abierta) y redes oficiales por confirmar.

Ve preparando las palomitas, avísale a toda la familia y afina la garganta para unirte a esta celebración masiva. ¡Será un evento imperdible!

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