Cuánto puede costar una piedra de alumbre, el poderoso mineral que sirve como desodorante natural

Conoce todo sobre la famosa piedra de alumbre. Crédito: Wikimedia/Pierre.hamelin

El uso de piedra de alumbre como desodorante natural ha aumentado en los últimos años entre consumidores que buscan alternativas a los productos tradicionales.

Este mineral, valorado por sus propiedades astringentes y antibacterianas, se comercializa en diferentes tamaños y presentaciones, con precios que varían considerablemente según el lugar de compra.

En tiendas en línea como Amazon, una piedra de alumbre puede encontrarse desde 189 pesos mexicanos hasta 315 pesos, según el gramaje y el formato.

¿Qué es la piedra de alumbre y por qué se utiliza como desodorante?

Esta piedra sirve como desodorante natural. Crédito: Wikimedia/Pierre.hamelin

La piedra de alumbre es un mineral compuesto principalmente de sulfato doble de aluminio y potasio. Su uso tradicional en la higiene corporal se debe a que forma una capa invisible que impide la proliferación bacteriana.

Al no contener alcohol, parabenos ni perfumes, se convierte en una opción atractiva para quienes buscan productos sin aditivos químicos. Su aplicación resulta sencilla: basta humedecer la piedra y pasarla sobre la piel limpia.

Dónde comprarla y cuánto cuesta

El precio de la piedra de alumbre puede variar según la tienda y la presentación. En plataformas digitales como Amazon, este producto se ofrece desde 189 pesos mexicanos para los formatos más pequeños (alrededor de 60 gramos) hasta 315 pesos para presentaciones de mayor tamaño o piedras talladas para facilitar su uso.

Algunas tiendas físicas especializadas en productos naturales o farmacias también la incluyen en su catálogo, aunque los precios pueden diferir por cuestiones de logística y marca.

Consideraciones al adquirir piedra de alumbre

Esta piedra tiene varias bondades para la piel Crédito: X/@unnombreque

Al elegir una piedra de alumbre, resulta relevante fijarse en la pureza del mineral y en las certificaciones de origen, ya que existen variantes sintéticas en el mercado.

Los consumidores suelen valorar la durabilidad del producto, ya que una sola piedra puede durar varios meses, incluso con uso diario. Además, la presentación en barra o stick facilita su transporte y almacenamiento, lo que añade valor para quienes buscan practicidad

Los detalles de la piedra de alumbre, en pocas palabras

El interés por la piedra de alumbre como desodorante natural ha crecido por su eficacia y la ausencia de aditivos químicos.

Este mineral destaca por sus propiedades astringentes y antibacterianas, lo que lo convierte en una alternativa apreciada para el cuidado personal.

En tiendas online como Amazon, el precio de la piedra de alumbre varía desde 189 pesos mexicanos hasta 315 pesos, dependiendo del tamaño y la presentación.

Su uso principal es como desodorante, aunque también se emplea para calmar la piel tras el afeitado o en pequeños cortes.

La versatilidad y la duración del producto son factores que influyen en su popularidad, ya que una sola piedra puede durar meses incluso con uso diario.

Mineral compuesto principalmente de sulfato doble de aluminio y potasio.

Forma una barrera invisible en la piel que limita la proliferación de bacterias responsables del mal olor.

No contiene alcohol, parabenos ni fragancias.

Se aplica humedecida directamente sobre la piel limpia.

Es recomendable verificar la pureza y el origen del mineral, ya que existen versiones sintéticas en el mercado.

Su durabilidad resulta ser una ventaja, ya que puede durar varios meses con uso diario.

Las presentaciones en barra o stick ofrecen mayor practicidad para el transporte y su almacenamiento.