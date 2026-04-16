El truco con bicarbonato de sodio que ayuda a mantener tu hogar libre de plagas

El bicarbonato de sodio, que permiten combatir insectos y hongos en las plantas sin recurrir a productos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de plagas en el hogar es una de las mayores molestias para muchas familias mexicanas, pues pueden afectar la higiene y seguridad de los espacios donde se vive y se preparan alimentos.

Por fortuna, existen alternativas económicas y sencillas, como el bicarbonato de sodio, que permiten combatir insectos y hongos en las plantas sin recurrir a productos tóxicos ni incrementar el gasto doméstico.

El bicarbonato de sodio puede usarse en casa para prevenir y controlar plagas realizando una mezcla de entre uno y uno y medio kilos de este polvo por cada cien litros de agua.

La solución se aplica de manera directa en plantas afectadas, macetas, rincones húmedos y otras zonas propensas a infestaciones. Utilizado correctamente, es seguro para personas y mascotas, y resulta especialmente útil para tratar hongos como la cenicilla o evitar invasiones recurrentes de insectos.

Propiedades del bicarbonato de sodio para combatir plagas

El bicarbonato de sodio es conocido en los hogares mexicanos por sus múltiples usos, y destaca como remedio natural para el control de plagas y tareas de limpieza. Se trata de una sustancia cristalina, blanca, sin olor, soluble en agua y de fácil almacenamiento, lo que facilita su uso en cualquier momento.

Su aplicación en agricultura y en espacios domésticos cuenta con respaldo de experiencias campesinas y criterios técnicos. Se considera un compuesto seguro, sin restricciones estrictas para el uso en plantas, cultivos y espacios interiores.

Este ingrediente activo es de bajo riesgo y se emplea en productos agrícolas y de jardinería. (Freepik)

Según la EPA de Estados Unidos, este ingrediente activo es de bajo riesgo y se emplea en productos agrícolas y de jardinería para el control de hongos y algunos insectos, gracias a su capacidad para alterar el equilibrio iónico dentro de ciertas plagas. Entre sus ventajas se encuentran:

Es fácil de conseguir y de costo accesible.

No representa riesgos graves para plantas, animales de compañía ni el entorno inmediato, siempre que se use siguiendo las recomendaciones.

Es eficaz para la limpieza a fondo de superficies y la remoción de residuos orgánicos, cuya acumulación puede favorecer la presencia de plagas.

Por su nula toxicidad, puede aplicarse sin peligro en cocinas, baños y áreas delicadas del hogar.

Cómo usar bicarbonato de sodio para eliminar plagas en casa

El método más recomendado para aprovechar el bicarbonato de sodio como remedio contra plagas consiste en estos sencillos pasos:

Mezclar entre uno y uno y medio kilos de bicarbonato de sodio en 100 litros de agua limpia. Revolver muy bien ambos ingredientes hasta que el polvo quede disuelto por completo. No es necesario calentar el agua. Aplicar la mezcla de forma directa sobre las plantas, macetas, esquinas húmedas o superficies donde suelen aparecer hongos o insectos. Si la cantidad de solución requerida es menor, ajustar proporcionalmente los ingredientes siguiendo siempre la relación básica.

En particular, para plantas y jardines de casa, la solución de bicarbonato se puede rociar directamente sobre las hojas afectadas por hongos como la cenicilla. El procedimiento se considera seguro y útil tanto para tratar como para prevenir la aparición de estas afecciones.

El bicarbonato de sodio puede ser utilizado para combatir plagas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plagas que puedes eliminar con este truco y dónde aplicarlo

La eficacia del bicarbonato de sodio ha sido documentada frente a diversas amenazas habituales en las viviendas mexicanas:

Hongos como la cenicilla , común en plantas ornamentales y huertos caseros.

, común en plantas ornamentales y huertos caseros. Insectos pequeños que se sienten atraídos por la humedad o residuos orgánicos, como las hormigas .

. Superficies u objetos de uso cotidiano que acumulan residuos y humedad en rincones mal ventilados de la cocina, baño, bajo lavabos o cerca de la basura.

Para la prevención y control de plagas, es conveniente aplicar el bicarbonato disuelto:

En bases y hojas de plantas, en especial si son susceptibles a hongos.

En rincones oscuros y húmedos, sitios de anidación de insectos.

Dentro de clósets, muebles de madera o zonas que acumulen polvo.

Muchas familias mexicanas también acostumbran espolvorear bicarbonato seco en hendiduras, esquinas y detrás de electrodomésticos para prolongar el efecto repelente y desalentar la aparición de insectos rastreros.

El bicarbonato de sodio es eficaz contra plagas como las hormigas. (Pexels)

Recomendaciones para un uso seguro y efectivo del bicarbonato de sodio

Para obtener los mejores resultados y evitar efectos no deseados, es clave seguir estos consejos:

Utiliza siempre las cantidades sugeridas. El exceso puede alterar el pH de las plantas o dañar superficies delicadas.

Emplea agua no clorada, especialmente si la mezcla servirá para plantas, para proteger la vida microbiana beneficiosa.

Realiza aplicaciones periódicas, en especial durante temporadas de calor o lluvias, o cuando observes recurrencia de insectos.

Mantén la mezcla fuera del alcance de niños y mascotas para evitar contacto accidental con los ojos o mucosas.

Nunca combines el bicarbonato de sodio con otros productos químicos sin conocer sus efectos, ya que podría perder eficacia o provocar reacciones adversas.

Limpia y desinfecta los atomizadores o aspersores antes y después de cada uso para evitar residuos y contaminación cruzada.

El bicarbonato de sodio, además de ser económico, resulta una solución práctica y constante para reducir las probabilidades de que los insectos o los hongos regresen, manteniendo los espacios del hogar menos atractivos para las plagas.