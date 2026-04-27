Alejandro Moreno acusa motivos ocultos en la postura de Morena frente a Estados Unidos: “No es por patriotismo”

Alejandro Moreno, líder del PRI, denuncia que Morena se resiste a cooperar con agencias estadounidenses por temor a investigaciones sobre narcotráfico. | Crédito: X @PRI_Nacional

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua durante un operativo que el gobierno federal desconocía ha generado una polémica sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que la intervención fue con la autorización de la gobernadora panista María Eugenia Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. Hecho que representa una violación a la soberanía, según la mandataria federal.

En medio de este clima político, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló, desde su cuenta oficial en ‘X’ que el Movimiento de Regeneración (Morena) rechaza la cooperación con el gobierno que encabeza Donald Trump a través de “un falso escudo de nacionalismo y la supuesta defensa de la soberanía; los Morenonarcos se alejan de Estados Unidos. No por dignidad, ni patriotismo, sino por miedo”.

Motivos ocultos para que Morena rechace la cooperación con EEUU en materia de seguridad

De acuerdo con el líder del tricolor, el rechazo que tienen los militantes de Morena (partido con el que Sheinbaum llegó a la presidencia) para trabajar conjuntamente con las agencias de inteligencia norteamericanas como la CIA, la DEA y el FBI se debe a que temen ser investigados por sus vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades enfrentan crecientes tensiones después de la muerte de cuatro personas, mientras las versiones oficiales se modifican y se multiplican los cuestionamientos sobre la colaboración de agentes extranjeros en territorio mexicano. (Infobae-Itzallana)

“Saben que, tarde o temprano, la investigación tocará a sus puertas. Están muertos de miedo todos los narcopolíticos de Morena”, señaló Alejandro Moreno.

El senador lanzó una advertencia a los políticos que militan en el partido guinda: “Pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado”.

De acuerdo con el priista, Morena se niega a cooperar con Estados Unidos “no porque amen a México, sino porque temen a la justicia”, y esto, según Moreno Cárdenas, representa un gobierno que le teme “más a la verdad que al crimen”.

Políticos señalados por presuntos nexos con el narcográfico

En agosto de 2025, Infobae México reportó que el nombre de once funcionarios públicos revelados por la plataforma narcopoliticos.com, creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas junto con la organización civil Defensorxs, donde se acusa a estos políticos de estar presuntamente vinculados con cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre ellos, se mencionó a:

Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en el portal por presuntamente haber trabajado primero con Los Zetas (hoy Cártel del Noreste) y, tras una supuesta traición, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La plataforma asegura que en enero de 2015 la entonces PGR presentó una acusación por el desvío de $209 millones durante la gestión de Gallardo como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El medio Diario 24 Horas señala que la investigación original habría abarcado una red de vínculos entre Gallardo y Los Zetas, hipótesis retomada más tarde por la UIF al analizar posibles transferencias de recursos hacia la organización criminal. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada judicialmente.

Entre la documentación figuraron referencias aportadas por los Guacamaya Leaks para el periodo 2016-2022. Allí, la Secretaría de la Defensa Nacional notificó sobre la supuesta relación de Gallardo con el CJNG. Al mismo tiempo, el Cártel del Noreste ha colocado narcomantas en las que advierte al gobernador por la presunta traición.

La capital de país se convirtió en un relevante centro de operaciones para grupos criminales. (Infobae México/Jovani Pérez)

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán y militante de Movimiento Ciudadano, figura en la lista por supuestos nexos con el CJNG. Según narcopoliticos.com, en diciembre de 2024 la funcionaria encabezó el aniversario 193 del municipio, evento durante el cual se repartieron juguetes donados por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La entrega fue acompañada de una lona donde podía leerse: “Los niños de Coalcomán agradecemos al sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos”. El fiscal de Michoacán informó el 15 de enero que Anavel Ávila Castrejón está bajo investigación por participar en estos actos públicos.

Entre los gobernadores señalados está también Rubén Rocha Moya, titular del ejecutivo en Sinaloa por Morena. La plataforma, citada por Infobae México, alega que Rocha Moya tiene una “ficha roja” en Estados Unidos relacionada con El Cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Esta ficha estaría motivada por la supuesta relación del gobernador con ese grupo tras la muerte de Héctor Melesio Cuén en julio de 2024, ocurrida durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, antiguo líder del cártel.

El sitio sostiene que Rocha Moya habría utilizado la estructura del Cártel de Sinaloa para lograr la gubernatura y consolidar su votación. Una carta atribuida a Zambada señala que se había convocado a una reunión para dirimir diferencias entre figuras políticas sinaloenses, reunión a la que estarían citados Iván Archivaldo Guzmán, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.