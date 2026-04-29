México

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

El Cártel de Juárez es un grupo criminal que comenzó a operar en la década de los años 70

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El Señor de los Cielos fue el máximo líder de el Cártel de Juárez. (Foto: Claroscuro)
El Señor de los Cielos fue el máximo líder de el Cártel de Juárez. (Foto: Claroscuro)

El pasado martes se llevó a cabo la audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, exlíder del Cártel de Juárez, en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn.

En ella, la defensa del capo mexicano negocia un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos. Ambas partes pidieron a la jueza más tiempo para continuar dichas negociaciones, por lo que se programo otra audiencia para el próximo 28 de julio.

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Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, está acusado de siete delitos relacionados con narcotráfico, armas, lavado de dinero y asesinato.

De no llegar a un acuerdo, podría enfrentar cadena perpetua si fuera encontrado culpable en un eventual juicio.

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El trágico final de algunos miembros del Cártel de Juárez

El Cártel de Juárez es un histórico grupo delictivo que opera desde la década de los años 70. Opera principalmente en Ciudad Juárez, y en todo el estado de Chihuahua, utilizando a su brazo armado Las Línea, para disputar el control territorial con el Cártel de Sinaloa.

Narcocorrido Amado Carrillo Fuentes
Carrillo Fuentes era apodadop El Señor de los Cielos por la manera en la que trasladaba drogas. (Infobae México / Jovany Pérez)

A pesar de su gran influencia en el mundo del narcotráfico en México, algunos de sus integrantes han tenido finales trágicos.

Uno de ellos fue el histórico líder de la organización criminal, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, apodado así porque utilizaba una gran flota personal de aviones, incluidos jets Boeing 727, para transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

Fue líder del Cártel de Juárez en la década de los años 80 y 90, hasta su muerte, ocurrida el 4 de julio de 1997. La causa de su deceso llamó la atención, pues murió tras complicaciones en una cirugía plástica de reconstrucción facial y liposucción, en el Hospital Santa Mónica de Polanco, supuestamente tras sufrir un paro cardiaco provocado por la anestesia. Se mencionó que el medicamento Dormicum (Midazolam) afectó su corazón.

Los médicos que realizaron el procedimiento, identificados como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, fueron encontrados muertos meses después con signos de tortura.

Sin embargo, aunque las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo de Carrillo Fuentes, nunca se realizó una prueba de ADN y la muerte sospechosa de los médicos hicieron dudar que el cuerpo mostrado sea realmente del capo mexicano, y han surgido teorías que señalan que fingió su muerte para escapar de la justicia.

César Carrillo Leyva, hijo del "Señor de los Cielos" fue presuntamente asesinado en Novalato, Sinaloa (Foto: Especial)
César Carrillo Leyva, hijo del "Señor de los Cielos" fue presuntamente asesinado en Novalato, Sinaloa (Foto: Especial)

César Carrillo Leyva era hijo de Amado Carrillo Fuentes, y también murió de manera trágica en 2020.

En agosto de ese año, un comando le arrebató la vida a El Cesarín, como era conocido, tras un ataque armado ocurrido en un domicilio de la avenida Virgo, entre las calles Constelación y Zapata, en la colonia Alfonso G. Calderón, municipio de Navolato, Sinaloa.

El cuerpo del hijo de Amado Carrillo Fuentes quedó al interior de la vivienda. Vecinos reportaron a autoridades detonaciones de arma de fuego, y al acudir al sitio, policías municipales encontraron el cadáver en la cochera.

El Cesarín era el segundo hijo de El Señor de los Cielos. Se presume que el asesinato fue ordenado por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Años antes, en 2004, Rodolfo Carrillo Fuentes, uno de los hermanos de El Señor de los Cielos, y su esposa Geovana Quevedo Gastélum, fueron asesinados en el estacionamiento de una plaza comercial, en Guamuchito, Novolato, en Sinaloa.

Rodolfo Carrillo Fuentes, uno de los hermanos de El Señor de los Cielos, fue mandado a asesinar presuntamente por El Chapo Guzmán. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
Rodolfo Carrillo Fuentes, uno de los hermanos de El Señor de los Cielos, fue mandado a asesinar presuntamente por El Chapo Guzmán. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

El crimen fue atribuido a otro de los grandes capos del narcotráfico en México que actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos: Joaquín El Chapo Guzmán. Esto, porque él sostenía rencillas con El Niño de Oro, como era conocido Rodolfo Carrillo, heredero del imperio criminal del Cártel de Juárez, debido a pleitos por el territorio de Chihuahua.

Álvaro Guadalupe Carrillo Fuentes, otro de los hermanos de Amado Carrillo Fuentes, también murió de manera trágica. El 6 de agosto de 2024 murió atropellado en el municipio de Novolato, en Sinaloa.

El Lapa, como era apodado, quien contaba con 54 años de edad, circulaba por la carretera que conecta al Ejido 5 de Mayo con El Limoncito,en un vehículo particular marcha Chevrolet, modelo Spark, color rojo, cuando se detuvo porque una llanta se había ponchado.

Sacó la herramienta para cambiar la llanta, pero de manera repentina fue embestido por por otro vehículo, mismo que se dio a la fuga.

Debido al impacto, el hermano del capo sinaloense sufrió diversas fracturas y heridas en distintas partes del cuerpo, mismas que le provocaron una muerte instantánea.

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