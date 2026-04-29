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Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La intérprete de “Tusa” regresa a México y tiene varios conciertos agendados

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Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA
Karol G sumó dos nuevas fechas a su gira en Colombia - crédito VisualesIA

Karol G anuncia su concierto en la Ciudad de México el próximo 13 de noviembre de 2026. La fecha, parte del tour Viajando Por El Mundo Tropitour”, tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, donde los boletos VIP más costosos incluyen servicios y souvenirs exclusivos.

El paquete “VIP 200 Copas”, que alcanza los 35 mil 979 pesos, ofrece la experiencia más exclusiva, con acceso preferente, souvenirs y atención personalizada.

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La demanda anticipada por estos accesos exclusivos podría impulsar la apertura de fechas adicionales, ya que por ahora solo se confirman dos presentaciones en México: Monterrey el 6 de noviembre y CDMX el 13 de noviembre.

El inicio de la venta se realizará con preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard este 29 de abril a las 14:00 horas. La venta para el público en general arranca el 30 de abril a la misma hora.

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La entrada más económica para Karol G

La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comienza el 29 de abril, mientras que la venta general arranca el 30 de abril
La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comienza el 29 de abril, mientras que la venta general arranca el 30 de abril

Pese al alto costo de los paquetes, hay boletos que son mucho más accesibles y que, por supuesto, pueden ser de los primeros en agotarse. El boleto más barato para ver a Karol G en el Estadio GNP Seguros cuesta $1.228 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C.

Naranja C tiene ventajas y desventajas, como cualquier zona del Estadio GNP Seguros. La zona Naranja C, reconocida por ubicarse en el extremo más distante del recinto, ofrece los boletos más accesibles. Quienes optan por este sector cuentan con una visión despejada, aunque desde una considerable distancia respecto al escenario.

Estas localidades suelen ser elegidas por personas que desean formar parte del evento sin verse obligadas a desembolsar sumas elevadas. La experiencia implica sacrificar la cercanía al espectáculo en favor de la economía, ya que desde este punto la perspectiva es lejana, pero libre de obstáculos visuales.

Para quienes priorizan la asistencia sobre la ubicación, la sección Naranja C representa una opción viable. El precio permite acceder al evento y disfrutar del ambiente general, aunque la interacción visual con el escenario sea limitada.

Qué canciones podría cantar Karol G en su concierto de CDMX

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella
El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

Aún no hay nada oficial, pero por el mapa del evento, lo más posible es que la cantante lleve el mismo espectáculo que presentó en Coachella.

Este es el setlist que probablemente se presentará en el Estadio GNP Seguros:

  • LATINA FOREVA
  • Un Gatito Me Llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • QLONA con Peso Pluma
  • S91
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Ese Hombre Es Malo
  • MAMIII con Becky G
  • A Su Boca La Amo (Interlude)
  • GATÚBELA/Rompe
  • EL BARCO
  • Bandida Entrenada
  • OJOS FERRARI
  • J Balvin & Ryan Castro Medley
  • Ivonny Bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Tusa
  • BICHOTA
  • Mi Tierra
  • Si Antes Te Hubiera Conocido
  • PROVENZA

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