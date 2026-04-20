Senado avala que la vivienda sea “adecuada” y regula su construcción y renta

La reforma avanza en medio de un intenso debate entre oficialismo y oposición, y será el Pleno del Senado el que defina su futuro en los próximos días. CRÉDITO: Secretaría de Cultura

Las comisiones del Senado de la República aprobaron una reforma a la Ley de Vivienda que redefine el concepto de acceso habitacional en el país, pero el avance legislativo encendió un fuerte debate entre oficialismo y oposición por el posible uso de recursos de los trabajadores.

El dictamen, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea sustituir el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, un cambio que busca ampliar los criterios bajo los cuales se garantiza este derecho.

La iniciativa se perfila para ser discutida en el Pleno en los próximos días.

Reforma de vivienda en el Senado: nuevo enfoque de “vivienda adecuada”

El proyecto propone un enfoque más integral al establecer que una vivienda adecuada debe cumplir con condiciones de accesibilidad, asequibilidad, servicios básicos, infraestructura, seguridad jurídica y ubicación favorable.

De acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la intención es facilitar el acceso a vivienda para trabajadores y atender una necesidad social creciente.

El cambio conceptual busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales en materia de derechos habitacionales.

Morena defiende reforma de vivienda y rechaza riesgos financieros

Desde la bancada oficialista, el senador Manuel Huerta negó que la reforma implique poner en riesgo los recursos de los trabajadores.

Legisladores afines sostienen que el objetivo central es ampliar las opciones de acceso a vivienda y fortalecer el papel del Estado en su provisión.

Argumentan que el déficit habitacional en México requiere medidas más amplias, incluyendo esquemas que permitan construir, rehabilitar y arrendar viviendas con mayor alcance social.

Oposición advierte riesgos a ahorros de trabajadores en Afores

En contraste, figuras como Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Mely Romero alertaron que la reforma podría abrir la puerta al uso de recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores.

Durante la discusión, Anaya señaló que el modelo permitiría al gobierno financiar proyectos habitacionales con ahorros administrados en instituciones como el Infonavit o el Fovissste, lo que —advirtió— implicaría un riesgo si los proyectos no resultan viables.

La oposición coincidió en que, aunque el diagnóstico sobre la necesidad de más vivienda es correcto, el problema radica en el mecanismo de financiamiento planteado.

Debate por financiamiento de vivienda: eje de la discusión legislativa

El punto más controvertido se centra en las facultades que tendrían organismos como Infonavit y Fovissste para participar directamente en la construcción, adquisición y arrendamiento de vivienda, sin que se contemplen ampliaciones presupuestales.

Senadores críticos señalaron que esto podría generar presión sobre los fondos existentes, integrados por aportaciones de los trabajadores.

También cuestionaron la falta de claridad sobre los mecanismos de operación, supervisión y asignación de viviendas.

Agenda del Senado: vivienda, fiscalización y otras reformas clave

Además de esta reforma, el Senado prevé discutir otros temas relevantes en la misma jornada legislativa, como modificaciones en materia de fiscalización para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y la posible autorización para la salida de tropas con fines de entrenamiento.

Asimismo, se contempla abordar cambios a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que refleja una agenda cargada en el cierre del periodo.

Puntos clave de la reforma a la Ley de Vivienda

Sustituye el concepto de “vivienda digna” por “vivienda adecuada”.

Establece criterios como accesibilidad, servicios, seguridad y ubicación.

Amplía facultades de organismos públicos para intervenir en el mercado habitacional.

No contempla nuevos recursos presupuestales para su implementación.* Genera debate por posible uso de ahorros de trabajadores.

La reforma avanza en medio de posturas encontradas: mientras el oficialismo la presenta como un paso hacia el acceso universal a vivienda, la oposición advierte riesgos financieros y falta de claridad en su ejecución.

El desenlace se definirá en el Pleno, donde se anticipa una discusión intensa.