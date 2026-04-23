Sheinbaum respalda reforma de Brugada para limitar el aumento de rentas en CDMX y destaca la importancia del acceso a la vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la reforma en materia de vivienda en CDMX impulsada por Clara Brugada, la cual busca llevar a rango constitucional en la capital el derecho al arraigo, las rentas justas y la vivienda social. Durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril, la mandataria destacó la necesidad de frenar el incremento desproporcionado en las rentas en CDMX y el costo de compra de vivienda en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum señaló que ha mantenido comunicación directa con Clara Brugada y que la propuesta es resultado de diversas mesas de trabajo con desarrolladores inmobiliarios y habitantes de la ciudad. En este sentido, subrayó que el objetivo es lograr un equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y el acceso efectivo al derecho a la vivienda.

Rentas en CDMX: aumento desmedido y gentrificación

La presidenta advirtió que tanto las rentas en CDMX como el costo de adquisición de vivienda han aumentado considerablemente, lo que ha dificultado que las personas puedan acceder a un hogar. También hizo referencia a procesos de gentrificación en distintas zonas de la ciudad, los cuales han encarecido el mercado inmobiliario sin que los ingresos crezcan al mismo ritmo.

“Hay zonas donde el metro cuadrado está a niveles de ciudades como Nueva York, pero los ingresos no son equivalentes”, explicó Claudia Sheinbaum, al enfatizar que actualmente es complicado encontrar viviendas por menos de cuatro millones de pesos en la capital.

Reforma de vivienda CDMX busca equilibrio entre desarrollo y vivienda social

Claudia Sheinbaum aclaró que la reforma de vivienda CDMX no está en contra del desarrollo inmobiliario, sino que busca que este se realice de manera ordenada, legal y con acceso garantizado a servicios básicos como el agua potable. “Donde no hay agua, es absurdo construir”, afirmó.

Asimismo, destacó que la iniciativa pretende generar condiciones para que continúe la construcción, pero con mecanismos que permitan que las rentas justas sean una realidad y no sigan incrementándose de forma desproporcionada.

¿De qué trata la Ley de Rentas Justas?

La Ley de Rentas Justas en CDMX, impulsada por Clara Brugada, es una propuesta que busca regular el mercado de alquiler y frenar el encarecimiento de la vivienda en la capital. Entre sus principales puntos destacan:

Establecer que los aumentos de rentas en CDMX no puedan superar la inflación anual, con el fin de evitar incrementos desmedidos.

Crear reglas claras y transparentes para el mercado de arrendamiento, con el objetivo de prevenir abusos y dar certeza jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

Impulsar una Defensoría Inquilinaria que medie en conflictos y proteja los derechos de quienes rentan vivienda.

Combatir fenómenos como la gentrificación CDMX , evitando el desplazamiento de habitantes de zonas tradicionales por el aumento de precios.

Garantizar que el acceso a la vivienda digna sea prioritario, sin recurrir al congelamiento de rentas, sino a mecanismos de regulación.

La iniciativa forma parte de una política más amplia de vivienda social en México, que también contempla rehabilitación de unidades habitacionales y programas de apoyo para mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

Vivienda social: coordinación entre gobierno federal y CDMX

Sobre el plan de vivienda social en México, la presidenta indicó que existe coordinación con el gobierno de la ciudad para replicar esquemas en la capital. Mencionó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, mantiene comunicación constante con la administración local para definir proyectos conjuntos.

Claudia Sheinbaum recordó que durante su gestión en la ciudad se impulsaron proyectos de rehabilitación en zonas con potencial para vivienda social, incluyendo áreas cercanas a Eje Central, Tacuba y Avenida Chapultepec, donde existen edificios abandonados o subutilizados.

Vivienda accesible, el reto en la CDMX

Finalmente, Claudia Sheinbaum subrayó que uno de los principales retos en la Ciudad de México es garantizar vivienda accesible frente al alza sostenida de precios. En ese contexto, respaldó la propuesta de Clara Brugada para establecer límites al aumento de rentas en CDMX como una medida clave para proteger el derecho a la vivienda en la capital.