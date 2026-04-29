Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Foto: Departamento de Estado de EEUU

La captura de Audias Flores Silva, identificado como número dos en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), deja al grupo criminal con solo tres posibles sucesores al liderazgo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. Y es que entre la sospecha de traiciones y juego de poder se han manejado diversas hipótesis.

Las autoridades federales afirman que la operación realizada el lunes representa un “golpe contundente” a la capacidad operativa y financiera del cártel, considerado el de mayor presencia en el país y designado por Estados Unidos como organización terrorista.

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En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, explica que, luego de la muerte de “El Mencho” hace dos meses, el gobierno mexicano había identificado a cuatro figuras clave como posibles sustitutos en la dirección del CJNG. Flores Silva, alias “El Jardinero”, figuraba entre ellos. Ahora, tras su detención, la lista se reduce a tres: Juan Carlos Valencia González, alias el 03 (hijastro de El Mencho), Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”), Ricardo Ruiz Velasco (“RR”), todos parte de la cúpula de la organización.

Quién es Juan Carlos Valencia González

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, se consolidó como líder del CJNG gracias al control del Grupo Élite, su brazo armado más eficiente y temido. (Infobae)

Juan Carlos Valencia González, alias el 03, tomó el liderazgo del CJNG tras el asesinato de El Mencho, aseguró hace unas semanas el medio estadounidense Wall Street Journal.

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Valencia González es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias Maradona, jefe del extinto Cártel de Milenio, quien en 2020 purgó su condena de 17 años de cárcel en Estados Unidos y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con El Mencho.

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del ‘El Mencho’.

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El 03 tiene 41 años y nació en Santa Ana, California, en Estados Unidos, por lo que tiene esa nacionalidad.

Esto complicaría a las autoridades estadounidenses obtener información personal de El 03 pues, según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, para ello se necesita la aprobación del Fiscal general.

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CJNG lidera presencia en México y mantiene operaciones globales

(Jesús Avilés/Infobae)

El gobierno mexicano señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene operaciones en 21 de los 32 estados del país, superando al Cártel de Sinaloa, con presencia en 19 entidades. Este despliegue nacional se extiende al extranjero: autoridades federales destacan actividades del CJNG en un centenar de países, entre ellos Estados Unidos. En febrero, el gobierno estadounidense catalogó formalmente a la organización comandada por Oseguera Cervantes como terrorista, intensificando la presión bilateral.

La detención de Flores Silva ocurre en un contexto de debilitamiento sostenido del cártel, acelerado por la reciente baja de su líder absoluto. El propio García Harfuch sostiene que las capturas de Flores Silva y del operador financiero César Alejandro “N” (“El Güero Conta”) afectan de manera directa las capacidades logísticas y económicas del grupo.

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Cómo cayó Flores Silva y qué implica para el cártel

Las Fuerzas Armadas mexicanas lanzan la mañana del lunes un operativo de precisión en una zona serrana del estado de Nayarit tras casi 19 meses de investigaciones que incluyeron vigilancia en 45 ubicaciones y rutas, según el secretario de Marina Raymundo Morales. La intervención involucra a cerca de 500 elementos, apoyados por aeronaves y helicópteros, y se consuma el 27 de abril mientras Flores Silva viajaba en una camioneta. El capo intenta huir y es localizado minutos después sobre la tubería de una carretera, donde es asegurado.

FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as “El Mencho,” participate in firearms training at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, October 15, 2022. REUTERS/Stringer/File Photo

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, Flores Silva, de 45 años y originario de Huetamo, Michoacán, fungió primero como jefe de seguridad de “El Mencho”. Luego asumió el mando regional en los estados de Nayarit, Jalisco, Estado de México y Zacatecas para coordinar la producción y tráfico de metanfetamina y operación de laboratorios clandestinos. Autoridades mexicanas también lo vinculan con robo de combustible y cobro de piso.

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Desde 2021, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición para juzgarlo por delitos de asociación delictuosa dedicada al narcotráfico y portación ilegal de armas. En 2024, la DEA emite una alerta internacional y ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su localización, destacando el interés del gobierno estadounidense en el caso.

Detenido operador financiero clave en Zapopan

Mientras la información sobre la ubicación de Flores Silva llegaba a la Marina, el ejército mexicano despliega horas más tarde un operativo en Zapopan, Jalisco, para capturar a César Alejandro “N”. De acuerdo con las autoridades federales, el “Güero Conta” era el hombre de mayor confianza del “Jardinero” y responsable de operar esquemas de lavado de dinero, adquisición de armas, aeronaves, bienes raíces y transferencias de recursos ilícitos. Utiliza familiares, socios y empresas pantalla para ocultar activos.

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El secretario de Seguridad subraya que todos los operativos se ejecutaron exclusivamente con recursos y personal mexicano. Agregó que agencias estadounidenses colaboraron únicamente con información, sin participar en la acción táctica.

Sismo interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación

Las detenciones de Flores Silva y su operador financiero reconfiguran la cúpula del CJNG, hoy reducido a tres cabecillas con capacidad de aspirar al control absoluto. Especialistas consultados por las autoridades consideran que “El Sapo”, “RR” y un sucesor no especificado concentran ahora el poder y enfrentarán el desafío de mantener la cohesión y operatividad de la organización frente a la presión de fuerzas mexicanas y estadounidenses.

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La dinámica interna del cártel, sumada a las operaciones recientes, deja abierta la posibilidad de disputas entre remanentes o fracturas territoriales, en tanto el gobierno federal sostiene el objetivo de debilitar su base operativa y financiera en el corto plazo.

La captura de Audias Flores Silva limita a tres la lista de posibles sucesores al frente del CJNG .

El CJNG mantiene operaciones en 21 estados mexicanos y presencia en 100 países .

Estados Unidos ofreció USD 5 millones por información que llevara a la detención de Flores Silva.