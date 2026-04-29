México

¿Contingencia ambiental en CDMX? Así se encuentra la calidad del aire este miércoles 29 de abril

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex, por alcaldías y municipios

Guardar
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días la situación en la que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Así los ciudadanos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 29 de abril al corte de las 15:00 horas.

PUBLICIDAD

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad aseguró que la calidad del aire es “Aceptable” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Moderado” para los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 8, esto significa que “necesita protección extra” frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Es necesaria la protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Siempre aplica un protector solar con FPS 30+.

Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Aceptable
  • Benito Juárez (BJU): Buena
  • Azcapotzalco (CAM): Aceptable
  • Coyoacán (CCA): Aceptable
  • Cuajimalpa (CUA): Buena
  • Gustavo A. Madero (GAM): Buena
  • Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
  • Iztacalco (IZT): Buena
  • Venustiano Carranza (MER): Buena
  • Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Aceptable
  • Tláhuac (TAH): Aceptable
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Buena
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
  • Naucalpan (FAC): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (FAR): Buena
  • Ecatepec (LLA): Buena
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
  • Ecatepec (SAG): Buena
  • Tlalnepantla (TLA): Aceptable
  • Tultitlán (TLI): Aceptable
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Buena

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire

El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)
El reporte no solo es sobre la calidad del aire, sino también de los Rayos UV (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país y la entidad mexiquense.

Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un incremento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Calidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Patana y el elenco del noticiero satírico chileno ofrecerá una presentación única con acceso libre y pensado para público de todas las edades, reviviendo canciones clásicas como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin cesar” en pleno corazón capitalino

Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Oaxaca

Casi la mitad de los mexicanos tiene hígado graso y no lo sabe: cómo saber si lo padeces sin hacerte una biopsia

El hígado graso avanza de forma silenciosa sin mostrar síntomas claros, afectando la salud de millones de personas en México

Casi la mitad de los mexicanos tiene hígado graso y no lo sabe: cómo saber si lo padeces sin hacerte una biopsia

Procesan a tres exfuncionarios de la FGR por no investigar caso de huachicol en Tamaulipas

Los implicados enfrentan un proceso penal mientras se mantiene su presunción de inocencia

Procesan a tres exfuncionarios de la FGR por no investigar caso de huachicol en Tamaulipas

Dólar hoy 29 de abril en México: El billete verde se fortaleció al cierre de la cotización de tipo de cambio

El comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada, mostró un alza frente al peso mexicano

Dólar hoy 29 de abril en México: El billete verde se fortaleció al cierre de la cotización de tipo de cambio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

La acusación que anticipó el abogado de “El Mayo” Zambada y hoy investiga EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic