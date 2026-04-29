Alcalde de Culiacán niega acusaciones de EEUU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Alcalde de Culiacán.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, rechazó las acusaciones en su contra luego de que desde Estados Unidos se le señalara por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El edil aseguró que los señalamientos “no tienen fundamento” y defendió su trayectoria en el servicio público, afirmando que siempre ha actuado con apego a la legalidad.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, el alcalde reiteró su postura frente a la controversia, subrayando que continuará desempeñando sus funciones al frente del gobierno municipal.

En su pronunciamiento, destacó que su prioridad es seguir atendiendo a la ciudadanía y mantener la operación de la administración local, pese al contexto generado por estas acusaciones.

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Las declaraciones de Gámez Mendívil surgen en medio de señalamientos más amplios que involucran a diversos funcionarios de Morena en Sinaloa, quienes presuntamente habrían sido vinculados por autoridades estadounidenses con actividades relacionadas al narcotráfico.

Entre los nombres mencionados se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, en un caso que ha generado tensión política y atención a nivel nacional e internacional.

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