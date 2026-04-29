Programas del Bienestar de 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos: requisitos para acceder a los apoyos y fecha límite para hacer el registro

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzarán a partir del 16 de febrero (Banco del B)

La Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar abrieron una convocatoria para que más personas puedan incorporarse.

La primera iniciativa se dirige a hombres y mujeres de 65 años en adelante y entrega un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos. La segunda se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad, y otorga a cada beneficiaria 3 mil 100 pesos de igual manera, cada dos meses. El objetivo de estas políticas es que cada adulto mayor cuente con un ingreso regular que les ayude a tener una vejez digna y plena

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Cabe mencionar que el dinero llega a cada adulto mayor de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar por lo que se puede cobrar en cualquier cajero automático o ventanilla del mismo banco.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para realizar el registro a las Pensiones del Bienestar

Además de cumplir la edad mencionada, las y los interesados en integrarse a alguna de las pensiones deberán llevar al momento de realizar el registro una identificación oficial vigente (como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP de impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) y teléfonos de contacto celular y de casa.

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Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto celular y de casa

Se puede registrar una persona auxiliar; debe presentar los mismos documentos

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha límite y cómo hacer el registro

El registro se llevará a cabo del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo en los Módulos de Bienestar instalados en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Cabe señalar que el proceso de inscripción es ordenado siguiendo la primera letra de la CURP del interesado.

Calendario completo de registros

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Letras A, B, C | lunes 27 de abril

Letras D, E, F, G, H | martes 28 de abril

Letras I, J, K, L, M | miércoles 29 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 30 de abril

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 1 de mayo

Todas las letras | sábado 2 y domingo 3 de mayo

Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre. Crédito: X/@bancobienestarmx

Finalmente, para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.