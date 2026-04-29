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Reparten muñeca tipo Barbie parecida a funcionaria de Puebla: ella niega campaña anticipada

La figura plástica guarda un gran parecido con Gabriela Sánchez Saavedra, titular de la Secretaría de Deporte de ese estado

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lLa muñeca apodada "La Bonita", es como se le conoce a la Ssecretaria de Deporte del Estado, Gabriela Sánchez Saavedra, quien también es boxeadora y tendrá una pelea pronto Foto: Redes sociales
lLa muñeca apodada "La Bonita", es como se le conoce a la Ssecretaria de Deporte del Estado, Gabriela Sánchez Saavedra, quien también es boxeadora y tendrá una pelea pronto Foto: Redes sociales

Gabriela Sánchez Saavedra, titular de la Secretaría de Deporte del Estado de Puebla, fue cuestionada por la entrega de muñecas con una imagen muy partecida a ella en colonias y juntas auxiliares de Puebla.

La distribución del juguete ocurre en el marco del Día de la Niña y el Niño y ha generado cuestionamientos acerca de posibles actos de promoción anticipada de cara a los comicios de 2027. La funcionaria niega que las muñecas formen parte de una campaña electoral, mientras persisten señalamientos sobre el uso de su figura pública con fines proselitistas.

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El muñeco, bautizado como “La Bonita”, alude al apodo de la también boxeadora profesional. La pieza presenta características similares a la funcionaria: utiliza guantes de box, porta un cinturón de campeonato y exhibe un tatuaje de felino en el muslo derecho, detalle que coincide con una seña personal de Sánchez Saavedra. El juguete es entregado de manera gratuita en áreas de acceso popular, reforzando la presencia del personaje en la zona urbana.

Sobre los señalamientos, Sánchez Saavedra rechaza que la iniciativa de repartir la muñeca sea una estrategia de precampaña. Asegura desconocer la entrega de este artículo: “No estaba enterada, me acabo de enterar…Voy a revisar, pero sabes qué, no creo. Todas aquí somos bonitas, y la verdad que puede ser cualquier muñeca que se esté repartiendo”, indicó. Aunque reconoce la semejanza, afirma que “no creo que sea mi imagen, pero en todo caso vamos a revisarlo”.

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La funcionaria Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria de Deporte y Juventud de Puebla, interviene en un evento público. La mujer se encuentra detrás de un podio con micrófonos, frente a una mesa con diversos productos regionales empaquetados, como café y botellas. El fondo muestra paredes en tonos granates y logotipos que leen "Pensar en Grande" y "POR AMOR A PUEBLA". El material documenta un discurso o una presentación oficial sobre productos de la región.

Durante la misma rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta intervino para enfatizar que en la entidad “todas las mujeres son bonitas, hermosas, para que quede claro”. Esta declaración busca desmarcar el operativo del reparto de la muñeca de cualquier connotación política o exclusiva hacia la funcionaria.

Gabriela Sánchez Saavedra ya había enfrentado acusaciones públicas por presunta promoción anticipada. Diversas publicaciones dan cuenta de su aparición en espectaculares, lonas, bardas, spots de radio y televisión, así como videos en redes sociales, especialmente durante el periodo en que disputó el título interino del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 28 de marzo. Ante estas acciones, la funcionaria ha argumentado que la difusión de su imagen corresponde a “patrocinadores” relacionados con su trayectoria como deportista, y no a un esfuerzo individual para posicionarse políticamente.

Sánchez Saavedra sostiene que carece de control sobre la totalidad de la estrategia de difusión. “Es algo que escapa de mis manos, no es algo que yo esté haciendo”, explicó. Además, enfatizó que por respeto al ejercicio público solicitó licencia para enfocarse en la preparación para su pelea profesional. Así, traslada la responsabilidad de la promoción a actores ajenos a ella, asegurando que no dirige nor participa directamente en la movilización de recursos para su imagen en territorio poblano.

Pese a estas aclaraciones, la presencia reiterada del apodo “La Bonita” en productos repartidos a niñas y niños alimenta percepciones de uso de símbolos y recursos con potencial proselitista. Los actos coinciden temporalmente con periodos de elevada exposición mediática y cercanía con sectores populares, contexto que propicia que observadores insistan en el posible cálculo electoral de estas actividades.

La Secretaría de Deporte del Estado de Puebla no ha informado sobre alguna investigación interna respecto a la fabricación o distribución del juguete. Ante la atención pública generada, la funcionaria afirma que revisará las circunstancias en que se reparten las muñecas y mantiene la postura de desvincular su figura de cualquier aprovechamiento político.

Gabriela Sánchez Saavedra es considerada por algunos sectores como posible aspirante a un cargo dentro del proceso electoral de 2027 en Puebla. Por lo tanto, el despliegue de su imagen en diferentes soportes continúa bajo escrutinio, particularmente ante actos que involucran materiales distribuidos en eventos masivos y dirigidos a sectores sensibles de la población.

  • Se distribuyeron muñecas que reproducen la apariencia y apodo de Gabriela Sánchez Saavedra, titular de la Secretaría de Deporte del Estado de Puebla, entre niñas y niños de colonias populares.
  • La funcionaria rechaza que esta actividad constituya promoción anticipada, afirmando que desconoce la autoría y examinará los hechos.
  • La funcionaria ha enfrentado señalamientos previos por la amplia difusión de su imagen durante eventos deportivos y su supuesta aspiración a una candidatura en 2027.

Semblanza de Gabriela Sánchez Saavedra, Secretaria de Deporte y Juventud

Nació el 9 de diciembre de 1994 en la ciudad de Puebla. Estudió diseño gráfico en la Universidad de América Latina, pero fue en el boxeo donde encontró su verdadera pasión. En 2023, conquistó el campeonato mundial plata del CMB, un logro histórico para el boxeo poblano.

En 2023, el Senado de la República reconoció su trayectoria deportiva por haber sido medallista en las Olimpiadas Nacionales de 2012, 2013, 2014 y 2015.

Es ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023 por su carrera como boxeadora. Además de su trayectoria deportiva, participó activamente en la política local y estatal.

En 2024, fue Regidora del Ayuntamiento de Puebla, donde presidió la Comisión de Seguridad y Justicia. Posteriormente, asumió el cargo de Secretaria de Deporte y Juventud, en reconocimiento a su destacada trayectoria y su impacto positivo en las nuevas generaciones.

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