Fiscalía de Chihuahua localiza cuerpos inhumados tras cateo en Ciudad Juárez

La Fiscalía estatal localizó dos cuerpos en fosas clandestinas en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua dio a conocer el hallazgo de dos cuerpos inhumados en una vivienda de la colonia Urbivilla del Cedro Etapa II, en Ciudad Juárez. El operativo corresponde a una investigación abierta en la Zona Norte por la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas.

Durante la tarde del martes, agentes ministeriales ingresaron al domicilio ubicado en la calle Sierra de Alcaraz número 2158. La orden de cateo fue otorgada por un juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos.

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El objetivo del cateo fue localizar cuerpos, evidencia, material biológico o cualquier indicio útil para la carpeta de investigación de la Zona Norte. Bajo este contexto, el mandato judicial fue encabezado por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos forenses.

En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano; también participan en el operativo, en coordinación con el Grupo K-9 como apoyo para la detección de restos humanos.

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La Fiscalía estatal localizó dos cuerpos en fosas clandestinas en Ciudad Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención ministerial comenzó alrededor de las 17:45 horas y se extendió hasta las 20:22 horas. Durante ese periodo, los equipos realizaron sondeos con barras metálicas en el patio trasero del inmueble.

El resultado de la búsqueda reveló la existencia de dos fosas clandestinas. Los peritos determinaron que una de ellas mide aproximadamente 2.4 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 1.27 metros de profundidad.

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En esa primera fosa se localizó un cadáver envuelto en una cobija, sin que pueda determinarse el sexo en ese momento. Por otra parte, la segunda fosa fue reportada con una medida de 1.98 metros de largo, 98 centímetros de ancho y 84 centímetros de profundidad.

En este segundo espacio subterráneo también se encontró un cadáver de sexo indeterminado, igualmente envuelto en una cobija. Ambos cuerpos fueron extraídos bajo supervisión pericial y con estrictos protocolos para continuar con las investigaciones correspondientes en el caso.

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La Fiscalía estatal localizó dos cuerpos en fosas clandestinas en Ciudad Juárez

Según detallaron las autoridades, los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense. Allí se practicarán los estudios para determinar el tiempo y la causa de muerte, así como la posible identificación de las víctimas tras su hallazgo.

En este contexto, autoridades estatales y federales mantienen despliegues de vigilancia y operativos en distintos sectores de Chihuahua, ante la persistencia de hechos violentos asociados a la disputa territorial entre células criminales con presencia histórica en la región.

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¿Quién lidera Chihuahua?

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es considerada “dominante” en el estado de Chihuahua, de acuerdo con autoridades estadounidenses. El señalamiento aparece en un informe oficial que advierte sobre el control territorial y la influencia de este grupo en la región norte del país, según reportó La Verdad Juárez.

Además, la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA colocó a Chihuahua entre los 22 estados con presencia significativa del CJNG, la mayor categoría de intensidad. El informe señaló que el CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y un proveedor clave de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, con operaciones en más de 40 países.

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La colindancia directa de Chihuahua con Texas y Nuevo México facilita el cruce de drogas y migrantes hacia los EE.UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2024 a cinco miembros clave de La Línea, confirmando la alianza desde 2017 y su papel en el tráfico de drogas hacia el norte. Medios locales han documentado que esta colaboración entre el CJNG y La Línea ha derivado en un aumento de la violencia desde 2021, al disputarse el control del norte de Chihuahua con el Cártel de Sinaloa.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Gobierno de Chihuahua mantiene a la Mesa de Seguridad en sesión permanente por el riesgo de enfrentamientos y ataques relacionados con el reacomodo de fuerzas criminales en la entidad.

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