México

Caso de los agentes de la CIA en Chihuahua podría encajar en “traición a la patria”, afirma senador de Morena

Operativo en narcolaboratorio desata discusión sobre presencia extranjera y responsabilidad de la gobernadora Maru Campos

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Óscar Cantón Zetina
Óscar Cantón Zetina señaló que los hechos podrían encuadrarse como traición a la patria.

La polémica por la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua escaló a un nuevo nivel político y legal, luego de que legisladores de Morena advirtieran que los hechos podrían encuadrar en el delito de traición a la patria, mientras la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos rechazó acudir al Senado y la oposición denunció un intento de “linchamiento político”.

Señalan posible delito de traición a la patria por caso CIA en Chihuahua

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, afirmó que la participación de agentes extranjeros en territorio nacional podría constituir un delito grave.

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El legislador sostuvo que estos hechos podrían encuadrarse en el artículo 123 del Código Penal Federal, que sanciona la traición a la patria.

Subrayó que cualquier acción de autoridades locales que comprometa la soberanía nacional, invada facultades federales o ponga en riesgo la seguridad debe ser investigada a fondo.

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Además, insistió en que el Senado, como órgano de control político, debe garantizar que se deslinden responsabilidades conforme al Estado de derecho, incluyendo posibles sanciones administrativas o penales.

Maru Campos rechaza acudir al Senado por investigación en curso

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que no asistiría a la reunión convocada en el Senado para explicar el caso.

En un oficio enviado a la Mesa Directiva, argumentó que su decisión busca proteger el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, conocido como “El Pinal”.

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María Eugenia Campos rechazó acudir al Senado para no interferir en las investigaciones. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

Campos aseguró que ha actuado bajo principios de legalidad y transparencia, y que incluso ordenó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril. También indicó que ya se ha entregado información a la Fiscalía General de la República.

La mandataria enfatizó que revelar detalles en este momento podría comprometer información confidencial y afectar la seguridad nacional.

Morena acusa ilegalidad y advierte crisis institucional

Desde la bancada oficialista, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, calificó la negativa de la gobernadora como una “nueva ilegalidad”.

El legislador señaló que la decisión refleja una crisis institucional en Chihuahua y cuestionó la estrategia jurídica del gobierno estatal.

Ignacio Mier calificó como “ilegal” la negativa de la gobernadora de Chihuahua a acudir al Senado.
Ignacio Mier calificó como “ilegal” la negativa de la gobernadora de Chihuahua a acudir al Senado.

También adelantó que el Senado analizará posibles acciones legales, incluyendo la revisión del oficio enviado por Campos.

Incluso, no descartó que se evalúe la procedencia de un juicio político, dependiendo de los elementos que se integren en el caso.

Lilly Téllez defiende a Maru Campos y acusa “linchamiento político”

En contraste, la senadora Lilly Téllez respaldó a la gobernadora y aseguró que no existía una invitación genuina al diálogo.

La legisladora acusó a Morena de intentar someter a Campos a un “linchamiento político” y celebró su decisión de no acudir al Senado.

Lilly Téllez defendió a la gobernadora de Chihuahua y rechazó las acusaciones en su contra.
Lilly Téllez defendió a la gobernadora de Chihuahua y rechazó las acusaciones en su contra.

En tribuna, lanzó fuertes críticas contra legisladores oficialistas y particularmente contra el exgobernador Javier Corral, a quien acusó de corrupción y omisiones durante su administración.

Durante su intervención, la presidencia de la sesión le pidió centrarse en el tema, evidenciando la tensión del debate.

Investigación del narcolaboratorio y cooperación internacional en la mira

El origen del conflicto radica en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, donde surgieron versiones sobre la posible participación de agentes de la CIA.

Este hecho ha abierto un debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso se ha convertido en un punto de confrontación política entre Morena y la oposición, con implicaciones legales y constitucionales aún por definirse.

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