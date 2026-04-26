México

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

Son identificados como integrantes de una célula delictiva

Guardar
5 detenidos Oaxaca
Parte del operativo (FGEO)

Un total de cinco personas fueron detenidas en una operación dirigida contra el narcomenudeo en el corredor Ocotlán-Ejutla-Miahuatlán, Oaxaca.

Las detenciones fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGEO). La acción policial permitió incautar un arsenal de armas y dosis de estupefacientes.

El operativo sucedió en la localidad de Yegoseve, Ejutla de Crespo, lugar donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de cateo. Las tareas de inteligencia criminal posibilitaron identificar puntos clave utilizados para la venta de narcóticos en la región, lo que condujo a la desarticulación de una célula delictiva activa.

“Las labores de inteligencia criminal que permitieron identificar objetivos clave en el corredor que comprende de Ocotlán y Zimatlán hasta Miahuatlán”, es parte del reporte oficial compartido el 26 de abril.

5 detenidos Oaxaca
(FGEO)

Entre los resultados, las autoridades informaron el decomiso de tres armas largas y una arma corta, además de diversas dosis de la droga conocida como cristal (metanfetamina), paquetes de marihuana y utensilios para el consumo y pesaje de sustancias ilegales. Los detenidos fueron identificados como M. A. M., J. A. L. G., A. Z. A., M. D. E. y T. G. y quedaron bajo custodia de la ley.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que las acciones recientes forman parte de una estrategia integral enfocada en la pacificación de las regiones afectadas por la delincuencia organizada. Trabajos de inteligencia y análisis de información fueron parte de las acciones necesarias para localizar la célula y ejecutar el cateo.

De igual manera, la institución señaló que el aseguramiento de armas y drogas representa un golpe a la estructura de narcomenudeo local, evitando que ese armamento se utilice para afectar la paz social.

Con este operativo, las autoridades buscan reducir la presencia de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en los Valles Centrales.

Otros tres detenidos en Oaxaca tras doble cateo

El mismo 26 de abril, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el arresto de otras tres personas como resultado de dos cateos en la Sierra de Flores Magón.

tres detenidos Oaxaca
Los tres sujetos detenidos (FGEO)

Las revisiones fueron realizadas en dos inmuebles ubicados sobre la carretera federal número 135, en San Juan Bautista Cuicatlán. Los sujetos detenidos fueron identificados como J.C.M.H., E.A.C.A. y A.M.H.

Además de las detenciones, fueron aseguradas diversas bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, así como bolsas con hierba verde seca con características propias de la marihuana.

También fue asegurada un arma de fuego, un cargador metálico abastecido con cartuchos útiles y una báscula gramera.

Temas Relacionados

OaxacaMetanfetaminaMarihuanaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 12:44 horas, a una distancia de 28 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 144.8 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Alex Fernández envía mensaje ante rumores de distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández

Tras especulación en redes por la falta de su papá en la reciente emisión de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, Alex Fernández responde en público

Alex Fernández envía mensaje ante rumores de distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández

¿Contingencia ambiental en CDMX? Así se encuentra la calidad del aire del domingo 26 de abril

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Así se encuentra la calidad del aire del domingo 26 de abril

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental para este domingo 26 de abril: permanece “mala” calidad del aire

Una combinación de sol intenso y poca ventilación lleva a reforzar precauciones y ajustar la vida cotidiana para proteger la salud

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental para este domingo 26 de abril: permanece “mala” calidad del aire

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

El trayecto impulsado desde Lázaro Cárdenas hasta Veracruz por el hombre de 63 años busca homenajear a quienes han luchado contra la enfermedad

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

¿Maru Campos no fue la única? Gobernadores fronterizos habrían hecho acuerdos con Texas para operar agentes en México

Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

Reportan la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en Sonora: colectivo solicita ayuda a ciudadanía

Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández envía mensaje ante rumores de distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández

Alex Fernández envía mensaje ante rumores de distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández

Así reaccionó Ari Geli tras su repentina salida del Supernova Génesis: “No estoy bien”

Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

CCXP 2026: la ilustradora Sadelionne planea segundo tomo de su proyecto original y lidia con la Inteligencia Artificial

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

DEPORTES

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

¿Cuándo y cómo fue la última vez que Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca?

Así reaccionó Ari Geli tras su repentina salida del Supernova Génesis: “No estoy bien”

Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Sedes mexicanas del Mundial 2026 vencen a Nueva York, Los Ángeles y Boston en calidad-precio