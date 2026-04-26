Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

Parte del operativo (FGEO)

Un total de cinco personas fueron detenidas en una operación dirigida contra el narcomenudeo en el corredor Ocotlán-Ejutla-Miahuatlán, Oaxaca.

Las detenciones fueron informadas por la Fiscalía General del Estado (FGEO). La acción policial permitió incautar un arsenal de armas y dosis de estupefacientes.

El operativo sucedió en la localidad de Yegoseve, Ejutla de Crespo, lugar donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron una orden de cateo. Las tareas de inteligencia criminal posibilitaron identificar puntos clave utilizados para la venta de narcóticos en la región, lo que condujo a la desarticulación de una célula delictiva activa.

“Las labores de inteligencia criminal que permitieron identificar objetivos clave en el corredor que comprende de Ocotlán y Zimatlán hasta Miahuatlán”, es parte del reporte oficial compartido el 26 de abril.

(FGEO)

Entre los resultados, las autoridades informaron el decomiso de tres armas largas y una arma corta, además de diversas dosis de la droga conocida como cristal (metanfetamina), paquetes de marihuana y utensilios para el consumo y pesaje de sustancias ilegales. Los detenidos fueron identificados como M. A. M., J. A. L. G., A. Z. A., M. D. E. y T. G. y quedaron bajo custodia de la ley.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que las acciones recientes forman parte de una estrategia integral enfocada en la pacificación de las regiones afectadas por la delincuencia organizada. Trabajos de inteligencia y análisis de información fueron parte de las acciones necesarias para localizar la célula y ejecutar el cateo.

De igual manera, la institución señaló que el aseguramiento de armas y drogas representa un golpe a la estructura de narcomenudeo local, evitando que ese armamento se utilice para afectar la paz social.

Con este operativo, las autoridades buscan reducir la presencia de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en los Valles Centrales.

Otros tres detenidos en Oaxaca tras doble cateo

El mismo 26 de abril, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre el arresto de otras tres personas como resultado de dos cateos en la Sierra de Flores Magón.

Los tres sujetos detenidos (FGEO)

Las revisiones fueron realizadas en dos inmuebles ubicados sobre la carretera federal número 135, en San Juan Bautista Cuicatlán. Los sujetos detenidos fueron identificados como J.C.M.H., E.A.C.A. y A.M.H.

Además de las detenciones, fueron aseguradas diversas bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal, así como bolsas con hierba verde seca con características propias de la marihuana.

También fue asegurada un arma de fuego, un cargador metálico abastecido con cartuchos útiles y una báscula gramera.