México

Cámara de Diputados reconoce a Mikel Arriola por la organización del Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026, la Cámara de Diputados reconoció a Arriola Peñalosa, por su papel clave en la organización del torneo que se llevará a cabo en México

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Mikel Arriola recibe reconocimiento rumbo al Mundial 2026. X: @kenialopezr
Mikel Arriola recibe reconocimiento rumbo al Mundial 2026. X: @kenialopezr

Se realizó una entrega simbólica de camisetas históricas de la Selección Nacional de México que se utilizaron en 1986 marcó el cierre del acto realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la Cámara de Diputados reconoció la labor de Mikel Arriola Peñalosa al frente de la organización del Mundial 2026.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes familiares y colaboradores cercanos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), como su esposa Jimena Galindo, su hijo Santiago Arriola, y funcionarios clave de la Federación, entre ellos Francisco Iturbide, Isidro Chávez Castillo, Lorena Mac Farland y Homero Reyes.

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Mandan buena vibra a la Selección Mexicana

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), encabezó el acto de reconocimiento a Mikel Arriola Peñalosa, destacando su papel para motivar a los jugadores mexicanos en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

López Rabadán subrayó que, a 44 días del inicio del torneo, la presencia de Arriola simboliza la unión y la ilusión de los 134 millones de mexicanos que, junto a los 500 diputados, depositan su confianza en la selección nacional.

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“En ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación. Que tengan todo el éxito, y muchas felicidades”, afirmó.

@kenialopezr
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El reconocimiento contó con la firma de la presidenta y de los vicepresidentes de la Mesa Directiva: Paulina Rubio Fernández (PAN), Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).

Previamente, en las oficinas de la Mesa Directiva, López Rabadán enfatizó que la Cámara de Diputados representa un espacio para el debate y la construcción a favor del país, y remarcó que la emoción generada por la justa deportiva no implicará dejar de lado los grandes retos legislativos.

Impacto social y económico del Mundial 2026 en México

Durante su intervención, Mikel Arriola Peñalosa agradeció el reconocimiento en nombre de clubes, directivos, jugadores y millones de aficionados, reafirmando que el fútbol es el deporte más popular de México.

Detalló que el país ocupa el segundo lugar mundial en aficionados al fútbol en relación con su población, sin contabilizar a los 60 millones de seguidores en Estados Unidos.

@kenialopezr
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Arriola destacó la preparación de las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que esperan una derrama económica de aproximadamente 3.000 millones de dólares, la creación de 24.000 empleos y un incremento del 44% en visitantes internacionales.

El presidente de la FMF proyectó que el Mundial 2026 detonará la economía de las sedes y consolidará a México como referente en la organización de eventos globales.

Además, anticipó que el país será anfitrión del Mundial Femenil 2031, reflejo de su posición como séptima nación en el ranking de la FIFA.

La diputada López Rabadán concluyó que el fútbol nacional, con sus complejidades, enfrenta un reto y un privilegio: convocar a la esperanza y a la unión de todo México en torno a un solo objetivo.

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