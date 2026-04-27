EEUU deporta a hombre que acusado de trata de personas en México y Texas

La persona asegurada (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de José Luis “N”, un hombre acusado de posibles delitos de trata de personas y explotación sexual agravada. El individuo fue entregado en deportación tras una labor conjunta con la oficina de enlace de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en la Embajada de Estados Unidos en México.

La transferencia de José Luis “N” se realizó a través de una deportación controlada en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y fue informada el 26 de abril. Una vez en territorio mexicano, las autoridades lo pusieron a disposición de la instancia judicial que lo reclamaba.

Coordinación internacional para la captura

El operativo contó con la intervención del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), junto con personal de Interpol México. El equipo acudió al sitio para recibir al acusado y formalizar su puesta a disposición.

(FGR)

Las investigaciones señalan que, desde 2017, José Luis “N” habría sometido a explotación sexual a la víctima en diversas entidades mexicanas, entre ellas Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Oaxaca, así como en Houston, Texas. El periodo en el que la víctima estuvo bajo esta situación se extendió hasta julio de 2024.

Detalles de la acusación y medidas judiciales

Según la indagatoria, el imputado presuntamente se benefició económicamente de la explotación sexual y ejerció violencia física contra la víctima cuando no recibía el dinero exigido. Además, la amenazaba con quitarle a sus hijos si no cumplía con sus demandas.

El caso fue investigado exhaustivamente. Una vez reunidos los elementos necesarios, las autoridades solicitaron y obtuvieron la orden de aprehensión. La colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses resultó determinante para lograr la deportación del sospechoso.

Durante la audiencia inicial, el personal ministerial de la FEVIMTRA presentó las pruebas que permitieron la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa para el acusado. El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La presunción de inocencia de José Luis “N” se mantiene hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esta medida garantiza el respeto a los derechos procesales en todas las etapas del proceso penal.

(FGR)

Detenido alcalde de Tlalnepantla, Morelos

Además, el mismo 26 de abril las autoridades de Morelos informaron sobre la detención de Jorge Armando Genaro, alcalde del municipio de Tlalnepantla.

Primeros informes señalan que dicha persona fue capturada por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de edad.