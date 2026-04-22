Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

(CBP)

En la frontera fue asegurado un cargamento de cocaína que según las estimaciones de las autoridades estadounidenses supera el millón de dólares en su valor.

La incautación de la droga fue realizada en el Puente Internacional de Pharr, estructura que conecta Reynosa, Tamaulipas, con Pharr, Texas, el pasado 15 de abril.

En dicha ocasión los elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisaron un remolque que provenía de Reynosa.

La unidad fue inspeccionada a través de un agente canino y equipos no intrusivos, lo que resultó en la ubicación de diversos paquetes con posible droga.

El aseguramiento fue realizado por elementos de CBP (REUTERS/Mike Blake)

Particularmente, la recisión derivó en la ubicación y aseguramiento de 32 paquetes de cocaína, sustancia que dio un peso total de 37,76 kilos (83,24 libras). Dichos paquetes estaban escondidos en el piso del remolque.

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 1.111.503 dólares”, es parte del informe de la agencia fronteriza. La imagen compartida por las autoridades muestra diversos paquetes, la mayoría de color negro, que fueron asegurados por los uniformados.

“Nuestros agentes de la CBP utilizaron una combinación eficaz de herramientas tecnológicas y experiencia en inspecciones para localizar e interceptar este importante cargamento de cocaína”, declaró el subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitello.

Sin embargo, el informe no reporta personas capturadas por el cargamento asegurado, únicamente destaca que los paquetes fueron confiscados, al igual que la unidad y los remolques, mientras que efectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzaron una investigación por el hallazgo.

Otros aseguramientos en la frontera

Cabe recordar que a inicios de mes la misma CBP informó sobre el aseguramiento de drogas y la detención de personas. En el Puente Internacional Camino Real (la cual conecta Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila).

Paquetes que contenían 237,21 libras de metanfetamina incautados En el puerto de entrada de Eagle Pass (CBP)

En dicho sitio los agentes fronterizos revisaron en una camioneta que era manejada por una joven estadounidense de 28 años. A dicha persona le fueron asegurados 25 paquetes de cocaína que dieron un total de 57.09 libras de la sustancia, es decir más de 25 kilogramos de droga, la cual fue valuada en poco más de 762 mil 300 dólares.

Mientras que a finales de marzo pasado, en la frontera fue capturado un hombre de origen mexicano que conducía una camioneta Chevrolet Traverse, también en Eagle Pass

Dicho sujeto fue asegurado luego de que los elementos fronterizos encontraron poco más de 237 libras (alrededor r de 107 kilos) de metanfetamina, sustancia que estaba distribuida en 107 paquetes, en la unidad que manejaba. Por lo anterior el hombre fue detenido.