México

Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció hace 8 años, su familia señala omisiones de la Fiscalía de CDMX y la falta de acompañamiento de la UNAM

La estudiante de Letras Hispánicas desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 27 de abril de 2018

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Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció cuando iba a CU.
Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció el 17 de abril de 2018. (Foto: FB/¿Dónde está Mariela Vanessa?)

Este 27 de abril de 2026 se cumplen 8 años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, quien al momento de su desaparición, se encontraba cursando el segundo semestre en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, en la carrera de Letras Hispánicas. En 2018, salió de su casa en la colonia Fuego Nuevo, alcaldía Iztapalapa, pero, desde entonces, no ha regresado.

Su familia, colectivos acompañantes y estudiantes universitarios realizaron la jornada “Hasta Encontrarte Mariela Vanessa”, donde llevaron a cabo un ejercicio de memoria y reflexión, una acción colectiva de restauración artística del mural de la estudiante y finalizaron con la pega de fichas de personas desaparecidas en la zona centro de la alcaldía.

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Exigen audiencia con Lomelí en la UNAM

En entrevista para Infobae México, su hermana Gabriela, quien mantiene la búsqueda activa, aseguró que este proceso “ha sido muy difícil”, a esto se suma la omisión de las autoridades, ya que pese a la exigencia de acciones inmediatas para buscar a su Mariela Valverde, “continúa la falta de atención ante la búsqueda de personas... A 8 años continuamos con la exigencia, han habido pasos, pero, aún así no han sido suficientes”,

Desde el mural de la víctima de desaparición, ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa #53, en la colonia San Pablo, Gabriela relató que en la Facultad de Filosofía se pronunciaron para exigir una reunión con el rector Leonardo Lomelí:

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Ha habido acciones que se han hecho y no se han atendido, no se ha escuchado la voz de las familias... Estamos a la espera de una fecha con el rector... En los casos de desaparición cada minuto cuenta”.

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