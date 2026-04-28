México

Pensión IMSS: quiénes pueden obtener pagos retroactivos y el paso a paso para solicitarlos

¿Tienes dudas sobre pagos pendientes del IMSS? Descubre en qué casos puedes solicitar retroactivos y el proceso para reclamarlos paso a paso

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Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Así puedes solicitar pagos retroactivos del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa sobre los pagos retroactivos de pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido entre las personas jubiladas, especialmente tras los recientes anuncios de ajustes y revisiones en la programación de depósitos.

Mientras miles de beneficiarios aguardan novedades, surgen dudas sobre quiénes pueden acceder a este derecho, en qué circunstancias y cuál es el procedimiento para solicitarlo.

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El tema de los pagos retroactivos no corresponde a un beneficio adicional ni a una prestación extraordinaria.

Estas sumas representan la compensación por mensualidades de pensión que debieron entregarse en una fecha previa y, por diferentes motivos, no llegaron al beneficiario en tiempo y forma.

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El marco legal y administrativo del IMSS delimita con precisión los escenarios en los que estos recursos deben ser reconocidos y entregados.

Qué son los pagos retroactivos de pensión IMSS

El IMSS reconoce como pago retroactivo la entrega de montos acumulados a quienes, siendo derechohabientes, no recibieron su pensión en la fecha legalmente establecida.

Esta situación puede surgir por retrasos en el trámite, errores en el registro de semanas cotizadas, problemas con documentos o fallas administrativas detectadas en etapas posteriores.

El derecho a recibir pagos retroactivos está respaldado por la Ley del Seguro Social.

La legislación contempla que, cuando se comprueba que el trabajador o su beneficiario cumplía con los requisitos para pensionarse desde una fecha anterior, el IMSS debe cubrir los meses atrasados en una sola exhibición.

Esta obligación aplica tanto bajo el régimen de la Ley 73 como el de la Ley 97.

El IMSS puede otorgar pagos retroactivos a derechohabientes que no recibieron su pensión en la fecha que marca la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El IMSS puede otorgar pagos retroactivos a derechohabientes que no recibieron su pensión en la fecha que marca la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo aplica el pago retroactivo de la pensión

El pago retroactivo de pensión se concede cuando el derechohabiente inicia el trámite en tiempo y forma, pero, por razones ajenas a su voluntad, la resolución o el depósito de la pensión ocurre después del periodo que le correspondía.

También procede si el IMSS reconoce errores en el cálculo del monto o identifica inconsistencias en el registro del historial laboral.

En casos donde la persona aplaza voluntariamente la solicitud de pensión, el margen para reclamar pagos retroactivos puede verse limitado.

La ley establece que el derecho prescribe al cabo de doce meses. Por tanto, si el beneficiario no presenta el reclamo dentro del plazo, la posibilidad de recuperar mensualidades atrasadas se reduce sustancialmente.

El marco normativo que fundamenta los pagos retroactivos se encuentra en varios artículos de la Ley del Seguro Social.

El Artículo 300 establece que el derecho a reclamar prestaciones en dinero prescribe al año, lo que significa que las personas pueden exigir hasta doce mensualidades no pagadas, siempre que la solicitud se realice dentro del periodo permitido.

Por su parte, el Artículo 155 define que la pensión debe comenzar desde el día en que el asegurado cumple con los requisitos y presenta la solicitud.

Si el trámite experimenta demoras atribuibles al IMSS, el instituto está obligado a pagar los meses pendientes en una exhibición única, siempre dentro del límite de un año hacia atrás.

El Artículo 168 garantiza que ninguna pensión puede ser inferior al monto mínimo vigente. Si esta actualización no se reflejó oportunamente, la diferencia debe pagarse de manera retroactiva desde el inicio del año o desde el mes en que debió aplicarse el ajuste.

En situaciones donde el pago retroactivo resulta de una sentencia judicial, la fecha y el monto quedan determinados por la resolución del tribunal competente, y el IMSS debe cumplir en los términos fijados por la autoridad.

Infografía sobre el pago retroactivo de pensión IMSS. Muestra un reloj de bolsillo con documentos, iconos de trámite aprobado, errores, calendario y prescripción de 12 meses.
La infografía detalla los requisitos para el pago retroactivo de la pensión del IMSS, incluyendo plazos legales de 12 meses, casos en que procede y las restricciones para su reclamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para solicitar pagos retroactivos de pensión IMSS

Solicitar el pago retroactivo requiere seguir un proceso administrativo claro para respaldar el derecho y evitar la prescripción:

  1. Reunir la documentación necesaria: El interesado debe contar con identificación oficial, resolución de pensión, comprobantes del trámite realizado, historial laboral y cualquier documento que demuestre la fecha de inicio del derecho a la pensión.
  2. Acudir a la subdelegación del IMSS: Se debe presentar en la subdelegación que le corresponda y solicitar una revisión del expediente. El trámite debe ser presencial y directo en ventanilla.
  3. Presentar la solicitud formal: El pensionado debe entregar la documentación y exponer el motivo de su solicitud, indicando los meses que no fueron pagados o las diferencias detectadas en los montos recibidos.
  4. Esperar el análisis del expediente: Una vez presentada la solicitud, el IMSS revisará la información, verificará errores o retrasos y determinará si procede el pago retroactivo.
  5. Dar seguimiento al trámite: Es fundamental que el interesado consulte periódicamente el estado de su solicitud y conserve los comprobantes de ingreso del trámite.
  6. Recibir la resolución: Si el IMSS autoriza el pago, se entregarán las mensualidades atrasadas en una sola exhibición. Si la solicitud es rechazada, el beneficiario puede recurrir a instancias legales como el recurso de inconformidad o un juicio laboral.

Este procedimiento es la vía oficial para reclamar pagos retroactivos. Cumplir con los plazos y presentar toda la documentación requerida es clave para no perder el derecho a la compensación.

Consideraciones para evitar la pérdida del derecho

Para evitar contratiempos y asegurar el acceso al pago retroactivo, el IMSS recomienda no retrasar la solicitud de pensión, revisar con regularidad los montos recibidos y verificar que no existan inconsistencias en el historial de cotización.

Ignorar errores detectados o no dar seguimiento adecuado al expediente puede derivar en la pérdida de mensualidades que legalmente corresponden.

Los pagos retroactivos representan la regularización de una prestación que debió entregarse a tiempo. El derecho está sustentado en diversos artículos de la Ley del Seguro Social y se activa ante retrasos, errores administrativos o reconocimiento tardío de la pensión.

Para ejercerlo, es necesario cumplir con los plazos y requisitos legales, así como actuar con diligencia ante cualquier anomalía detectada en el proceso.

El IMSS continúa afinando sus mecanismos de revisión y pago para garantizar que quienes cumplen con los requisitos reciban la totalidad de los recursos que les corresponden, haciendo valer sus derechos conforme a la ley vigente.

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