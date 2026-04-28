México

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del lunes 27 de abril

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Guardar
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 27 de abril, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Chispazo de la Tres

  • Sorteo: 11971.
  • Número ganador: 03, 04, 08, 21, 25.

Chispazo Clásico

  • Sorteo: 11972.
  • Número ganador: 04, 06, 11, 22, 25.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo jugar al Chispazo?

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión IMSS: quiénes pueden obtener pagos retroactivos y el paso a paso para solicitarlos

¿Tienes dudas sobre pagos pendientes del IMSS? Descubre en qué casos puedes solicitar retroactivos y el proceso para reclamarlos paso a paso

Pensión IMSS: quiénes pueden obtener pagos retroactivos y el paso a paso para solicitarlos

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: cierran la México - Toluca en Cuajimalpa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: cierran la México - Toluca en Cuajimalpa

Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció hace 8 años, su familia señala omisiones de la Fiscalía de CDMX y la falta de acompañamiento de la UNAM

La estudiante de Letras Hispánicas desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 27 de abril de 2018

Mariela Vanessa Díaz Valverde desapareció hace 8 años, su familia señala omisiones de la Fiscalía de CDMX y la falta de acompañamiento de la UNAM

¿Cuál es la temperatura promedio en Culiacán Rosales?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio en Culiacán Rosales?

Predicción del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 28 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 28 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

Alicia Villarreal lista para el Auditorio Nacional: sorpresas, recuerdos de preparatoria y Selena Quintanilla

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

DEPORTES

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Memo Ochoa se retira del futbol: esta es la fecha en la que el arquero colgará los guantes

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país