México

Próstata inflamada, ardor al orinar y necesidad frecuente de ir al baño: cómo combatir los síntomas

Estos malestares impactan la calidad de vida, interfieren con el descanso nocturno y generan preocupación sobre la salud

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El 75% de los pacientes con cáncer de próstata pueden curarse si se detectan y tratan en fases tempranas (Montaje Infobae)
Próstata inflamada, ardor al orinar y necesidad frecuente de ir al baño: cómo combatir los síntomas (Montaje Infobae)

La inflamación de la próstata es una condición común entre los hombres, especialmente a partir de los 50 años.

Los síntomas más habituales incluyen ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño, flujo urinario débil y molestias en la zona pélvica.

prostática o la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata.

Recomendaciones de prevención desde la salud pública mexicana

Especialistas y organismos de salud en México, como el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y la Sociedad Mexicana de Urología, resaltan la importancia de la prevención y la detección temprana para reducir complicaciones y riesgos asociados, incluyendo el cáncer de próstata.

Hábitos recomendados:

  • Acudir a revisiones médicas anuales con el urólogo, sobre todo a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.
  • Mantener un peso saludable y realizar actividad física diaria.
  • Evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, ya que estos irritan la próstata y la vejiga.
  • Practicar una vida sexual activa, ya que ayuda a la función prostática y reduce el riesgo de congestión pélvica.
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Alimentos y bebidas naturales que ayudan a la próstata

La dieta es un factor clave en la salud prostática. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra, ayuda a controlar los síntomas y a prevenir la inflamación.

Alimentos recomendados:

  • Tomate, sandía y papaya: Ricos en licopenos, antioxidantes que ayudan a proteger la próstata.
  • Verduras crucíferas: Como brócoli y col, que contienen compuestos antiinflamatorios.
  • Pescados ricos en omega-3: Como salmón y sardinas, que ayudan a reducir la inflamación.
  • Granos enteros y semillas, especialmente la semilla de calabaza, que aporta zinc y fibra.

Bebidas sugeridas:

  • Jugos verdes alcalinos, preparados con pepino, espinaca, apio y manzana verde, que no irritan la próstata.
  • Infusiones de plantas medicinales: Como epilobio o uña de gato, usadas tradicionalmente para aliviar la inflamación.
  • Agua natural: Mantenerse bien hidratado facilita la micción y ayuda a limpiar la uretra, pero es recomendable evitar grandes cantidades antes de dormir para reducir los despertares nocturnos.

Consejos adicionales para el alivio de síntomas

  • Evitar alimentos irritantes como comida picante, café, té negro y chocolate.
  • No retener la orina por periodos prolongados.
  • Descansar lo suficiente y reducir el estrés, ya que la tensión incrementa la molestia pélvica.
  • Realizar ejercicios suaves como caminar o nadar, y evitar actividades que generen presión en la zona pélvica, como andar en bicicleta o moto durante mucho tiempo.

La importancia de la detección temprana y el seguimiento

cáncer de próstata-Perú-06 de diciembre

El cáncer de próstata no siempre presenta síntomas en fases iniciales. Por ello, las revisiones periódicas y la medición del antígeno prostático específico (PSA) son esenciales para la detección oportuna.

Ante la presencia de síntomas como ardor, dificultad para orinar, sangre en la orina o aumento de la frecuencia urinaria, es indispensable consultar a un especialista.

La combinación de hábitos saludables, dieta adecuada y atención médica periódica permite reducir el riesgo de complicaciones y mantener la salud prostática a largo plazo.

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