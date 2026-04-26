Próstata inflamada, ardor al orinar y necesidad frecuente de ir al baño: cómo combatir los síntomas (Montaje Infobae)

La inflamación de la próstata es una condición común entre los hombres, especialmente a partir de los 50 años.

Los síntomas más habituales incluyen ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño, flujo urinario débil y molestias en la zona pélvica.

prostática o la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata.

Recomendaciones de prevención desde la salud pública mexicana

Especialistas y organismos de salud en México, como el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y la Sociedad Mexicana de Urología, resaltan la importancia de la prevención y la detección temprana para reducir complicaciones y riesgos asociados, incluyendo el cáncer de próstata.

Hábitos recomendados:

Acudir a revisiones médicas anuales con el urólogo, sobre todo a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

Mantener un peso saludable y realizar actividad física diaria.

Evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol y bebidas con cafeína, ya que estos irritan la próstata y la vejiga.

Practicar una vida sexual activa, ya que ayuda a la función prostática y reduce el riesgo de congestión pélvica.

Alimentos y bebidas naturales que ayudan a la próstata

La dieta es un factor clave en la salud prostática. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y fibra, ayuda a controlar los síntomas y a prevenir la inflamación.

Alimentos recomendados:

Tomate, sandía y papaya: Ricos en licopenos, antioxidantes que ayudan a proteger la próstata.

Verduras crucíferas: Como brócoli y col, que contienen compuestos antiinflamatorios.

Pescados ricos en omega-3: Como salmón y sardinas, que ayudan a reducir la inflamación.

Granos enteros y semillas, especialmente la semilla de calabaza, que aporta zinc y fibra.

Bebidas sugeridas:

Jugos verdes alcalinos, preparados con pepino, espinaca, apio y manzana verde, que no irritan la próstata.

Infusiones de plantas medicinales: Como epilobio o uña de gato, usadas tradicionalmente para aliviar la inflamación.

Agua natural: Mantenerse bien hidratado facilita la micción y ayuda a limpiar la uretra, pero es recomendable evitar grandes cantidades antes de dormir para reducir los despertares nocturnos.

Consejos adicionales para el alivio de síntomas

Evitar alimentos irritantes como comida picante, café, té negro y chocolate.

No retener la orina por periodos prolongados.

Descansar lo suficiente y reducir el estrés, ya que la tensión incrementa la molestia pélvica.

Realizar ejercicios suaves como caminar o nadar, y evitar actividades que generen presión en la zona pélvica, como andar en bicicleta o moto durante mucho tiempo.

La importancia de la detección temprana y el seguimiento

El cáncer de próstata no siempre presenta síntomas en fases iniciales. Por ello, las revisiones periódicas y la medición del antígeno prostático específico (PSA) son esenciales para la detección oportuna.

Ante la presencia de síntomas como ardor, dificultad para orinar, sangre en la orina o aumento de la frecuencia urinaria, es indispensable consultar a un especialista.

La combinación de hábitos saludables, dieta adecuada y atención médica periódica permite reducir el riesgo de complicaciones y mantener la salud prostática a largo plazo.