Memo Ochoa no suelta el arco y va por la titularidad del Tri en el Mundial 2026

(Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Guillermo Ochoa mantiene como objetivo competir por la titularidad de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, pese a la presión de nuevas generaciones que buscan consolidarse en la portería del Tricolor.

Con más de dos décadas de carrera, el guardameta apuesta por su experiencia y nivel para seguir compitiendo por el arco, en un entorno donde el relevo generacional ya es una realidad dentro del equipo nacional.

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Ochoa no cede ante la nueva generación en el Tri

(REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El arqueromexicano dejó claro que su intención no es integrarse como suplente, sino competir directamente por el puesto titular en la Selección Mexicana. En entrevista con TUDN, reconoció la presencia de jóvenes que buscan abrirse camino, pero descartó dar un paso al costado.

“Es natural, uno se va haciendo más grande… claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando, es parte de la vida del futbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada”, afirmó.

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El portero, con participación en cinco Copas del Mundo, subrayó que la competencia interna es parte esencial del futbol profesional y reiteró que mantendrá su nivel de exigencia hasta el final de su carrera.

El Mundial 2026, posible cierre de su trayectoria

(AP Foto/Marco Ugarte)

De cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, Ochoa admitió que el torneo podría representar el cierre de su etapa tanto en selección como en el futbol profesional. Aun así, aseguró que esto no modifica su enfoque actual dentro del equipo.

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“Sí (retirarme del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años… te vas tranquilo y ese será mi caso”, explicó.

El arquero señaló que, llegado el momento, se retirará satisfecho por su trayectoria y con la intención de disfrutar sus últimos pasos en el futbol. Además, busca integrar un grupo selecto de jugadores que han disputado seis justas mundialistas, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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