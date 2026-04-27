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Cuál es la fruta que podría ser nociva para la gente con diabetes: provoca picos rápidos de glucosa en sangre

El consumo de frutas con elevado índice glucémico puede tener consecuencias directas sobre el control de la enfermedad

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Cuál es la fruta que podría ser nociva para la gente con diabetes: provoca picos rápidos de glucosa en sangre Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Cuál es la fruta que podría ser nociva para la gente con diabetes: provoca picos rápidos de glucosa en sangre Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las personas con diabetes enfrentan riesgos al consumir ciertas frutas con alto contenido de azúcar, como el plátano maduro, que provoca picos rápidos en los niveles de glucosa en sangre.

El consumo de frutas con elevado índice glucémico puede tener consecuencias directas sobre el control de la enfermedad, advierte la Asociación Americana de Diabetes y especialistas consultados por Medical News Today.

El plátano maduro y su efecto en la glucosa

El plátano maduro contiene más azúcar que la fruta en estado menos avanzado. Este aumento de azúcares simples eleva el índice glucémico y facilita que la glucosa llegue de forma más rápida al torrente sanguíneo. Según la tabla de frutas para diabéticos publicada por Frutería Silvestre, el plátano maduro figura entre las opciones que deben limitarse al máximo o evitarse si se busca mantener la glucosa estable.

El consumo de plátano en jugo o en licuado potencia el efecto, ya que la fibra natural se pierde y el azúcar se absorbe aún más rápido. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos también señala que los jugos, aunque sean naturales, pueden disparar el azúcar en sangre debido a la ausencia de fibra.

Plátanos y bananas en un mercado, diferenciando sus tipos y usos culinarios - (Imagen Ilustativa Infobae)
El plátano maduro y su efecto en la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas que pueden ser aliadas para personas con diabetes

Especialistas en nutrición y diabetes recomiendan priorizar frutas bajas en azúcares y ricas en fibra. Entre las mejores opciones para personas con diabetes están las bayas como arándanos y fresas, la manzana con cáscara, la pera, la naranja y la toronja. Estas frutas tienen menor índice glucémico y ayudan a evitar aumentos bruscos de glucosa.

Consumir la fruta entera y con piel, cuando es posible, retrasa la absorción de los azúcares y contribuye a una mejor digestión. La especialista subraya que el consumo debe ser moderado y distribuido a lo largo del día, no en una sola comida.

El riesgo de consumir frutas sin conocer su contenido de azúcar

Muchos pacientes con diabetes consumen frutas considerando solo su sabor y sin conocer el potencial de elevar la glucosa en sangre. Uvas, higos, mango, sandía, frutas deshidratadas y en almíbar también presentan alto índice glucémico y pueden tener un efecto similar al del plátano maduro. Médicos del Hospital General de México recomiendan revisar el tamaño de la porción y evitar el consumo de jugos, ya que medio vaso puede contener tanto azúcar como una porción doble de fruta entera.

Medical News Today advierte que, aunque todas las frutas aportan vitaminas y fibra, no todas resultan aptas para quienes requieren un control estricto de la glucosa. Por ejemplo, una pequeña cantidad de fruta deshidratada puede contener la misma cantidad de azúcar que una pieza entera de fruta fresca.

Denuncian una estafa en la venta de glucómetros no aptos para la medición de glucosa (Canva)
El riesgo de consumir frutas sin conocer su contenido de azúcar (Canva)

Consejos de especialistas para un consumo seguro

Los expertos sugieren consumir entre dos y cuatro piezas de fruta al día, siempre enteras y preferentemente con piel. Recalcan que la clave está en la variedad y el control de las porciones. Combinar frutas con proteínas o grasas saludables, como yogur natural o nueces, puede ayudar a moderar el aumento de glucosa.

La Asociación Americana de Diabetes recomienda consultar a un profesional de la salud antes de modificar el consumo de frutas, ya que cada caso requiere un abordaje individualizado. El monitoreo regular de los niveles de glucosa y la educación en nutrición son fundamentales para evitar complicaciones a largo plazo.

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