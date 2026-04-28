Helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco: antioxidantes, frescura y cero culpa

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Una bola de helado de frutos rojos y blanco con forma de remolino, decorada con frambuesas rojas y arándanos azules sobre un plato blanco.
Detalle de una bola de helado de frutos rojos y leche de coco, decorada con frambuesas frescas y arándanos, servida sobre un plato blanco minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Nada mejor que un postre fresco, liviano y lleno de color! El helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco es cremoso, frutal y fácil de hacer, perfecto para quienes buscan algo dulce, vegano y apto para diabéticos o dietas bajas en azúcar.

Los frutos rojos aportan antioxidantes, fibra y un sabor vibrante, mientras que la leche de coco le da una textura suave y un toque tropical irresistible.

Este helado es ideal para el verano, como postre después de una comida o para una merienda diferente. No necesitas máquina de helados: solo licuadora y freezer.

Receta de helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco

La base es frutos rojos frescos o congelados (frambuesa, mora, arándano, fresa), leche de coco sin azúcar y endulzante natural (eritritol, stevia, monk fruit).

Helado sin azúcar de coco y frutos rojos en un bol blanco. Incluye frambuesas, arándanos, moras y copos de coco. En mesa de madera clara con ingredientes frescos alrededor.
Disfrute de un helado sin azúcar de coco y frutos rojos, adornado con bayas frescas y copos de coco tostado, presentado en un bol sobre una mesa de madera clara con ingredientes dispersos alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 15 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Congelado y batido intermedio: 4 horas y 5 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de frutos rojos (frescos o congelados)
  2. 400 ml de leche de coco (sin azúcar)
  3. 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o monk fruit (ajustar a gusto)
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  5. Jugo de 1/2 limón (realza el sabor, opcional)

Cómo hacer helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco

  1. Colocar los frutos rojos, la leche de coco, el endulzante, la vainilla y el jugo de limón en la licuadora.
  2. Licuar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  3. Probar y ajustar el dulzor si es necesario.
  4. Volcar la mezcla en un recipiente apto para heladera, tapar.
  5. Llevar al refrigerador y cada 40 minutos, retirar y batir con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces.
  6. Cuando esté firme y cremoso, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
Varias bolas de helado, unas rojas y otras blancas con vetas rojas, adornadas con frambuesas y arándanos frescos, servidas en un plato blanco.
Helado cremoso de frutos rojos y leche de coco, adornado con frambuesas y arándanos frescos, servido en un plato blanco minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 65
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Proteínas: 1 g

Valores estimativos, pueden variar según el tipo de leche de coco y de frutos rojos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir si hace falta para recuperar la textura cremosa.

