Helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco: antioxidantes, frescura y cero culpa

¡Nada mejor que un postre fresco, liviano y lleno de color! El helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco es cremoso, frutal y fácil de hacer, perfecto para quienes buscan algo dulce, vegano y apto para diabéticos o dietas bajas en azúcar.
Los frutos rojos aportan antioxidantes, fibra y un sabor vibrante, mientras que la leche de coco le da una textura suave y un toque tropical irresistible.
Este helado es ideal para el verano, como postre después de una comida o para una merienda diferente. No necesitas máquina de helados: solo licuadora y freezer.
Receta de helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco
La base es frutos rojos frescos o congelados (frambuesa, mora, arándano, fresa), leche de coco sin azúcar y endulzante natural (eritritol, stevia, monk fruit).
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 15 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Congelado y batido intermedio: 4 horas y 5 minutos
Ingredientes
- 400 g de frutos rojos (frescos o congelados)
- 400 ml de leche de coco (sin azúcar)
- 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o monk fruit (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Jugo de 1/2 limón (realza el sabor, opcional)
Cómo hacer helado sin azúcar de frutos rojos y leche de coco
- Colocar los frutos rojos, la leche de coco, el endulzante, la vainilla y el jugo de limón en la licuadora.
- Licuar hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
- Probar y ajustar el dulzor si es necesario.
- Volcar la mezcla en un recipiente apto para heladera, tapar.
- Llevar al refrigerador y cada 40 minutos, retirar y batir con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir al menos 4 veces.
- Cuando esté firme y cremoso, servir en bochas. Si queda muy duro, dejar fuera del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 65
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 1 g
Valores estimativos, pueden variar según el tipo de leche de coco y de frutos rojos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar unos minutos y batir si hace falta para recuperar la textura cremosa.
