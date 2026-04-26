Empleo en México: aumentan la informalidad, la desocupación en marzo de 2026, según el INEGI

Fotografía de archivo del 24 de enero de 2022 de vendedoras ambulantes en las calles de Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

El mercado laboral en México mostró un comportamiento contrastante durante marzo de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Si bien se registró un aumento en el número de personas ocupadas, diversos indicadores clave reflejan un deterioro en la calidad del empleo y una menor participación de la población en actividades económicas.

Disminuye la participación económica en México

Uno de los principales indicadores del mercado laboral es la tasa de participación económica, la cual se ubicó en 58.6 por ciento en marzo de 2026. Este dato representa una caída frente al 59.3 por ciento registrado en el mismo mes de 2025, lo que evidencia que menos personas están trabajando o buscando activamente un empleo.

Esta reducción puede estar asociada a factores como el desaliento laboral, el incremento de responsabilidades familiares o la falta de oportunidades en ciertos sectores. En paralelo, la población no económicamente activa (PNEA) alcanzó los 43.6 millones de personas, lo que equivale al 41.4 por ciento de la población de 15 años y más. Este grupo aumentó en 1.7 millones de personas respecto al año anterior.

Aumenta la desocupación y afecta más a mujeres

La desocupación femenina alcanzó las 675 mil personas, con un aumento anual de 97 mil (EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA)

La tasa de desocupación también presentó un ligero incremento al ubicarse en 2.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), por encima del 2.2 por ciento reportado en marzo de 2025. En términos absolutos, esto representa a 1.5 millones de personas sin empleo, es decir, 136 mil más que el año anterior.

Al desagregar por género, se observa un impacto más fuerte en las mujeres. La desocupación femenina alcanzó las 675 mil personas, con un aumento anual de 97 mil. En contraste, la desocupación masculina fue de 819 mil, con un incremento de 40 mil, lo que refleja una brecha en las condiciones de acceso al empleo.

Crece la ocupación, pero con desigualdad

Pese al aumento en la desocupación, la población ocupada llegó a 60.2 millones de personas, lo que representa el 97.6 por ciento de la PEA. Este dato implicó un crecimiento anual de 422 mil personas.

Sin embargo, el crecimiento no fue equitativo entre hombres y mujeres. Mientras que la ocupación masculina creció en 419 mil personas, la femenina apenas aumentó en 3 mil, lo que pone en evidencia una desigualdad persistente en el acceso a oportunidades laborales.

Subocupación e informalidad siguen al alza

54.8 por ciento de la población ocupada se encontraba en condiciones de informalidad (Foto: Cuartoscuro)

Otro indicador que refleja las condiciones laborales es la subocupación, que se refiere a quienes necesitan trabajar más horas para mejorar sus ingresos. En marzo de 2026, esta tasa se ubicó en 6.7 por ciento, ligeramente superior al 6.6 por ciento registrado en marzo de 2025.

Además, la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado laboral mexicano. En el tercer mes de 2026, el 54.8 por ciento de la población ocupada se encontraba en condiciones de informalidad, por encima del 54.3 por ciento del año anterior. Esta situación implica falta de acceso a seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones.

Empleo precario: aumentan condiciones críticas

La calidad del empleo también mostró señales de deterioro. La tasa de condiciones críticas de ocupación —que mide aspectos como bajos salarios y jornadas extensas— se ubicó en 39.6 por ciento, un incremento respecto al 38.4 por ciento registrado en marzo de 2025.

Este indicador revela que una proporción significativa de trabajadores enfrenta condiciones laborales adversas, lo que limita su bienestar económico y social.

En conjunto, los resultados de la ENOE para marzo de 2026 reflejan un mercado laboral con avances en la generación de empleo, pero con importantes desafíos en términos de calidad, equidad y formalización.

La disminución en la participación económica, el aumento en la informalidad y el deterioro en las condiciones laborales subrayan la necesidad de fortalecer políticas públicas que impulsen empleos dignos y sostenibles.