Diputados votarán reforma para terminar con cobros abusivos de hospitales privados

La iniciativa busca eliminar cláusulas que perjudiquen la economía de los pacientes de hospitales privados

El dictamen para reformar las leyes que regulan a las aseguradoras de Gastos Médicos Mayores y a los hospitales privados en México, impulsado por Jericó Abramo Masso, se vota este martes 28 de abril en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

La propuesta busca terminar con la opacidad, las cláusulas ocultas y los cobros excesivos en el sector.

El cambio permitiría que millones de pacientes accedan a contratos claros, tarifas públicas y portabilidad de derechos, según el legislador del PRI.

Entre las modificaciones centrales, la iniciativa elimina la práctica de las “letras chiquitas” en los contratos.

El diputado federal Jericó Abramo Masso aseguró que este punto pretende cerrar la puerta a condiciones ocultas que han permitido evadir responsabilidades ante los pacientes. “Con esta iniciativa los contratos deberán ser claros, sin engaños ni condiciones ocultas”, señaló Abramo Masso durante una entrevista con el noticiero Tele Saltillo, donde explicó su propuesta.

Jericó Abramo Masso

La reforma también obliga a los hospitales privados a transparentar sus precios y servicios de manera pública. Esta disposición busca terminar con cobros desproporcionados y discrecionalidad, efectos que afectan a miles de familias mexicanas cada año.

El dictamen amplía derechos para adultos mayores

De ser aprobado, el dictamen permitirá a los usuarios cambiar de compañía aseguradora sin perder antigüedad ni derechos, incluyendo a personas mayores de 60 años, un grupo históricamente excluido de la portabilidad en este mercado.

Abramo Masso subrayó que este cambio impactaría de forma directa en un sector tradicionalmente vulnerable: “Este proyecto tendrá un alto impacto en el rubro de la portabilidad de los seguros… incluyendo a personas mayores de 60 años, un sector históricamente excluido”.

Otro aspecto relevante es que las aseguradoras ya no podrán negar el pago a pacientes que elijan médicos fuera de las redes controladas por ellas. El legislador argumentó que la iniciativa busca priorizar la salud sobre el interés comercial y eliminar “una de las prácticas más injustas”: negar coberturas por no usar proveedores designados por las propias aseguradoras.

Reforma daría mayor autoridad a Profeco

El dictamen fortalece las facultades de Profeco, Condusef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), al otorgarles mayores herramientas para sancionar y exhibir públicamente a quienes incumplan la nueva ley.

El legislador advirtió que la reforma constituye un “golpe directo a los abusos, a los monopolios y a la falta de ética que han imperado en el sistema de salud privado".

La propuesta cuenta con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias en la Cámara de Diputados. Abramo Masso concluyó: “Se acabaron los privilegios para unos cuantos. Hoy estamos del lado de la gente”.

Las reformas, de aprobarse en comisiones, pasarán a la discusión del pleno en los próximos días. El objetivo, según el legislador del PRI, es cambiar un sistema en el que, durante años, los intereses económicos de aseguradoras y hospitales privados han estado por encima de la salud de los pacientes en México.