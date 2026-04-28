Ciclones tropicales: cómo se forman y por qué preocupan

Vista impresionante de un ciclón tropical desde el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las vastas extensiones del océano, los ciclones tropicales surgen como gigantes atmosféricos cuya presencia puede transformar radicalmente la vida en las regiones costeras.

Estos fenómenos, caracterizados por su enorme tamaño y energía, se originan sobre aguas cálidas y representan uno de los fenómenos más estudiados por la meteorología moderna.

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El interés en estos sistemas no solo radica en su capacidad de generar lluvias intensas y vientos potentes, sino en la complejidad de los factores que intervienen en su formación y desarrollo.

La comprensión de los ciclones tropicales se ha convertido en una prioridad para organismos internacionales y nacionales, dados sus efectos potenciales sobre la seguridad y la economía de millones de personas.

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Qué son los ciclones tropicales

Desde el punto de vista meteorológico, un ciclón tropical es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas oceánicas cálidas y se caracteriza por una circulación organizada de nubes y vientos.

Estos sistemas pueden extenderse por cientos de miles de kilómetros cuadrados y, dependiendo de su intensidad, evolucionar hasta convertirse en huracanes.

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La denominación de “huracán” se reserva para aquellos ciclones tropicales cuyos vientos máximos sostenidos superan los 119 km/h.

Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, el término tiene origen en los pueblos mayas y caribeños, quienes lo asociaban con las deidades de las tormentas.

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La evolución de un ciclón tropical pasa por diversas etapas: perturbación, depresión, tormenta y, finalmente, huracán.

Cada fase implica condiciones atmosféricas y oceánicas particulares, que determinan tanto la intensidad como el potencial de daños del sistema.

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La evolución de un ciclón tropical pasa por diversas etapas: perturbación, depresión, tormenta y, finalmente, huracán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones necesarias para la formación de un ciclón

Expertos coinciden en que la formación de un ciclón tropical requiere la concurrencia de varios factores ambientales. “Para que un ciclón tropical se forme, deben coincidir varias condiciones ambientales favorables”, señala el Gobierno de México.

Uno de los requisitos fundamentales es la presencia de aguas oceánicas cálidas. “Una de las más importantes es la presencia de aguas oceánicas cálidas de al menos 27 °C, desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 46 metros”, según información referenciada por la NOAA en 2025.

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La capa superficial de agua debe mantener esa temperatura mínima para que el sistema pueda alimentarse del calor y la humedad necesarios.

El proceso de evaporación y condensación libera energía, que es aprovechada por el ciclón para reforzarse y crecer.

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El papel del agua cálida en el desarrollo de ciclones tropicales

La conexión entre el agua cálida y los ciclones tropicales es inmediata y determinante. Así lo explican los informes del Servicio Meteorológico Nacional: “El agua cálida: el alimento de los ciclones tropicales”. Sin ese aporte energético del océano, el ciclón perdería intensidad rápidamente.

Los mapas de temperatura oceánica, elaborados con datos del C3S/ECMWF, muestran cómo las zonas de mayor riesgo coinciden con las áreas donde el agua supera los 27 °C.

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Las costas mexicanas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, suelen estar rodeadas por aguas que cumplen con este requisito, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos en la región.

“Las aguas oceánicas cálidas deben alcanzar al menos 27 °C para favorecer la formación de ciclones”, se lee en documentos técnicos de organismos mexicanos.

Además, “la capa de agua cálida debe extenderse hasta unos 46 metros de profundidad”, recalcan los expertos.

Este mapa ilustra la distribución de las temperaturas superficiales del océano Pacífico, resaltando cómo las aguas cálidas son un factor crucial para el desarrollo y la intensificación de ciclones tropicales. (Servicio Meteorológico Nacional)

Distribución geográfica y zonas de riesgo

Las zonas de riesgo señaladas por la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional abarcan principalmente las costas del océano Pacífico y el golfo de México.

Destacan áreas como el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, y las costas del golfo, que incluyen Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas regiones concentran la mayor vigilancia porque el agua superficial suele mantener temperaturas superiores a 27 °C durante la temporada de ciclones, lo que favorece el desarrollo de estos sistemas.

El monitoreo en estas zonas permite anticipar la posibilidad de formación y trayectorias de ciclones, facilitando la activación de alertas tempranas y protocolos de prevención en comunidades costeras.

Importancia del monitoreo y prevención

Las instituciones mexicanas, como la CONAGUA y el SMN, participan activamente en la difusión de este conocimiento y la vigilancia continua de los parámetros oceánicos.

La información técnica utilizada para estos fines toma como referencia datos de la NOAA y el C3S/ECMWF, lo que garantiza estándares internacionales de precisión y actualización.

El monitoreo de la temperatura del mar no solo permite prever la formación de ciclones tropicales, sino que facilita la toma de decisiones en materia de protección civil y gestión del riesgo.

La gráfica que compara las temperaturas oceánicas sirve como herramienta para anticipar el desarrollo y posible trayectoria de estos fenómenos.

Las instituciones mexicanas, como la CONAGUA y el SMN, participan activamente en la vigilancia continua de los parámetros oceánicos.

Relevancia para la seguridad y la gestión del riesgo

El impacto de los ciclones tropicales puede ser devastador. Los daños materiales, las inundaciones y la alteración de servicios esenciales son riesgos presentes en cada temporada de huracanes.

No obstante, estos fenómenos también aportan beneficios, como la recarga de acuíferos y la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano.

La clave está en el equilibrio entre el monitoreo oportuno, la prevención y la educación de la población.

La coordinación entre organismos nacionales e internacionales, respaldada por información científica confiable, es esencial para reducir los riesgos asociados a los ciclones tropicales.