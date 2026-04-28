Avala Senado plan de la FGR para combatir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia

El pleno del Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR), con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones, con lo que el proyecto podrá implementarse en todo el país.
La estrategia busca fortalecer el sistema de justicia mediante un enfoque centrado en las víctimas, el uso de tecnología y la atención prioritaria a delitos de alto impacto.
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Plan de justicia 2026-2029: Senado da luz verde a estrategia de la FGR
La aprobación se dio luego de que la Comisión de Justicia avalara previamente el documento y lo turnara a la Mesa Directiva.
Durante la discusión, el senador Javier Corral expuso que el plan se sustenta en un diagnóstico nacional que identifica tendencias delictivas y áreas de oportunidad.
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Entre los datos relevantes, se reporta un incremento del 7% en la integración de carpetas de investigación, lo que refleja una mayor actividad institucional, pero también desafíos persistentes en materia de procuración de justicia.
Diagnóstico delictivo: hidrocarburos, armas y delitos patrimoniales
El documento establece que ciertos delitos concentran la mayor incidencia a nivel federal, lo que permitirá orientar recursos y estrategias de manera focalizada.
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Entre los principales rubros identificados se encuentran:
- Delitos relacionados con hidrocarburos: 11.25%
- Posesión de armas y explosivos: 21.40%
- Delitos patrimoniales: 21.01%
Este análisis servirá como base para diseñar acciones más efectivas contra las estructuras criminales.
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Modelo de investigación científica y tecnológica en la FGR
Uno de los ejes centrales del plan es la implementación de un nuevo modelo de investigación basado en herramientas científicas y tecnológicas.
La estrategia busca mejorar la capacidad de la FGR para desarticular organizaciones criminales y seguir el rastro de sus recursos financieros.
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Además, se contempla la modernización de la Agencia de Investigación Criminal y el fortalecimiento de la coordinación con autoridades locales y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de hacer más eficiente la respuesta institucional.
Prioridades: feminicidio, desaparición y combate a la corrupción
El plan coloca en el centro a las víctimas y establece como prioridad la atención a delitos de alto impacto social.
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Entre ellos destacan el feminicidio, la desaparición de personas, la extorsión y la corrupción.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena calificó la estrategia como un avance significativo, al considerar que coloca especial énfasis en la protección de mujeres, niñas y adolescentes, así como en delitos como la violencia sexual y la trata.
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Reestructuración institucional y combate interno a la corrupción
El proyecto también plantea una reorganización administrativa dentro de la FGR, orientada a mejorar la transparencia y combatir prácticas indebidas al interior de la institución.
Asimismo, se prevé una reorientación de recursos hacia los delitos que más afectan a la población.
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Con estas medidas, supuestamente se busca consolidar un sistema de justicia más confiable, eficiente y cercano a la ciudadanía.
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