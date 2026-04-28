Avala Senado plan de la FGR para combatir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia

El Senado aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 con amplia mayoría. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El pleno del Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR), con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones, con lo que el proyecto podrá implementarse en todo el país.

La estrategia busca fortalecer el sistema de justicia mediante un enfoque centrado en las víctimas, el uso de tecnología y la atención prioritaria a delitos de alto impacto.

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Plan de justicia 2026-2029: Senado da luz verde a estrategia de la FGR

La aprobación se dio luego de que la Comisión de Justicia avalara previamente el documento y lo turnara a la Mesa Directiva.

Durante la discusión, el senador Javier Corral expuso que el plan se sustenta en un diagnóstico nacional que identifica tendencias delictivas y áreas de oportunidad.

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El senador Javier Corral expuso que el plan de la FGR se basa en un diagnóstico nacional de la incidencia delictiva.

Entre los datos relevantes, se reporta un incremento del 7% en la integración de carpetas de investigación, lo que refleja una mayor actividad institucional, pero también desafíos persistentes en materia de procuración de justicia.

Diagnóstico delictivo: hidrocarburos, armas y delitos patrimoniales

El documento establece que ciertos delitos concentran la mayor incidencia a nivel federal, lo que permitirá orientar recursos y estrategias de manera focalizada.

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Entre los principales rubros identificados se encuentran:

Delitos relacionados con hidrocarburos : 11.25%

Posesión de armas y explosivos : 21.40%

Delitos patrimoniales: 21.01%

Este análisis servirá como base para diseñar acciones más efectivas contra las estructuras criminales.

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Modelo de investigación científica y tecnológica en la FGR

Uno de los ejes centrales del plan es la implementación de un nuevo modelo de investigación basado en herramientas científicas y tecnológicas.

El plan de la FGR contempla un nuevo modelo de investigación basado en herramientas científicas y tecnológicas. (Foto: FGR)

La estrategia busca mejorar la capacidad de la FGR para desarticular organizaciones criminales y seguir el rastro de sus recursos financieros.

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Además, se contempla la modernización de la Agencia de Investigación Criminal y el fortalecimiento de la coordinación con autoridades locales y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de hacer más eficiente la respuesta institucional.

Prioridades: feminicidio, desaparición y combate a la corrupción

El plan coloca en el centro a las víctimas y establece como prioridad la atención a delitos de alto impacto social.

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Entre ellos destacan el feminicidio, la desaparición de personas, la extorsión y la corrupción.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena respaldó el Plan Estratégico de la FGR al considerarlo un avance en materia de justicia. (Senadores Morena)

La senadora Martha Lucía Micher Camarena calificó la estrategia como un avance significativo, al considerar que coloca especial énfasis en la protección de mujeres, niñas y adolescentes, así como en delitos como la violencia sexual y la trata.

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Reestructuración institucional y combate interno a la corrupción

El proyecto también plantea una reorganización administrativa dentro de la FGR, orientada a mejorar la transparencia y combatir prácticas indebidas al interior de la institución.

Asimismo, se prevé una reorientación de recursos hacia los delitos que más afectan a la población.

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Con estas medidas, supuestamente se busca consolidar un sistema de justicia más confiable, eficiente y cercano a la ciudadanía.