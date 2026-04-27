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Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Conoce en qué horario y el día en el que jugará cada uno de los equipos en la búsqueda del campeonato del Clausura 2026

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Conoce en qué horario y el día en el que jugará cada uno de los equipos en la búsqueda del campeonato del Clausura 2026. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
Conoce en qué horario y el día en el que jugará cada uno de los equipos en la búsqueda del campeonato del Clausura 2026. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)

La Liga Mx dio a conocer este lunes 27 de abril a mediodía los horarios para los encuentros de cuartos de final, donde hay que mencionar que a diferencia de otros años, tanto a la ida con la vuelta se llevará a cabo en fin de semana debido a los compromisos que tienen tanto Tigres como Toluca en la CONCACAF Champions Cup.

Horarios confirmados de los cuartos de final

Estos son los horarios confirmados para los cuartos de final. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)
Estos son los horarios confirmados para los cuartos de final. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)

A continuación, te presentamos los horarios para cada uno de los partidos de los cuartos de final de la Liga Mx:

Ida

  • Sábado 2 de mayo: Tigres vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
  • Sábado 2 de mayo: Atlas vs Cruz Azul a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco.
  • Domingo 3 de mayo: América vs Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.
  • Domingo 3 de mayo: Toluca vs Pachuca a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Vuelta

  • Sábado 9 de mayo: Tigres vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
  • Sábado 9 de mayo: Atlas vs Cruz Azul a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco.
  • Domingo 10 de mayo: América vs Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.
  • Domingo 10 de mayo: Toluca vs Pachuca a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Con las fechas y horarios en mente, los aficionados ya pueden comenzar a planear su agenda para los próximos fines de semana y disfrutar la liguilla de la Liga Mx.

Liguilla sin seleccionados

Debido a la concentración para el Mundial 2026, este fase final se jugará sin seleccionados. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Debido a la concentración para el Mundial 2026, este fase final se jugará sin seleccionados. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Esta liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX será atípica por la ausencia de varios seleccionados nacionales que se concentrarán a partir del 6 de mayo bajo las órdenes de Javier Aguirre, de cara al Mundial 2026.

La estrategia del “Vasco” consiste en otorgarles una semana de descanso previo a su integrarse de lleno al Centro de Alto Rendimiento con el tricolor, lo que coincide con las fases finales del torneo.

Algunos equipos como Chivas, Cruz Azul y Toluca son los principales afectados por esta medida y deberán comenzar su camino al título sin sus principales jugadores, mientras equipos como Pumas disputarán esta fase final con cuadro completo.

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