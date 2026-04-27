México

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Los presentadores de ‘La Cotorrisa’ dividieron comentarios por una serie de comentarios considerados por la audiencia como “sexistas”

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Dos hombres con gafas de sol, uno con barba y gorra roja, y el otro con labios fruncidos, posan con puños cerrados frente a luces de neón
Los conductores de La Cotorrisa enfrentan críticas por presuntos comentarios sexistas emitidos durante el evento Supernova: Génesis. (Especial Infobae México)

Supernova: Génesis 2026, evento de entretenimiento de Netflix que combina boxeo entre influencers, dejó enfrentamientos olvidables, otros memorables; resultados sorprendentes, cambios inesperados de peleadores, fallas técnicas y una polémica que involucra a Ricardo Pérez y Slobotzky.

Los anfitriones del podcast La Cotorrisa volvieron a centrar la conversación digital en los límites del humor y la cancelación digital.

Su participación como narradores generó una ola de críticas por una serie de comentarios humorísticos considerados por una parte de la audiencia como “sexistas”.

Ricardo Pérez y Slobotzky, envueltos en la controversia

En X —antes Twitter—, usuarios expresaron en tiempo real su rechazo a comentarios de Ricardo Pérez y Slobotzky durante todo el evento, pero especialmente durante los combates de Kim Shantal, Karely Ruiz, Alana Flores y Flor Vigna.

“Primer combate de la liga Onlyfans, peso tanga”; “para ser su primera colaboración, estoy bastante decepcionado” y “Soy Dios, tengo su Onlyfans”, fueron algunas frases que resonaron en X.

Dos hombres en un escenario con iluminación roja, uno con barba y gorra roja, el otro con bigote y camiseta de esqueleto, ambos con gafas de sol y puños cerrados
Usuarios de Instagram arremetieron contra la narración de "los cotorros". (Supernova Génesis: Instagram)

Debate en torno al humor y la cancelación digital

La controversia que rodeó a los youtubers ayudó a que Supernova: Génesis se colocara entre las principales tendencias en X el domingo.

Seguidores de su pódcast y de su estilo de comedia equilibraron la conversación al destacar que las quejas contra los standuperos surgían de parte de una audiencia no acostumbrada a su estilo de humor. “En efecto, el público de Supernova nada que ver con el público de La Cotorrisa. Están todos atacados.Los amo, Sloby y Ricardo”, escribió una fan.

Otros usuarios señalaron que la buena comedia no dependía de fandoms que la defendieran: “Los de La Cotorrisa no dan risa”, zanjó una usuaria en Instagram, mientras otra profundizó en su crítica, subrayando la responsabilidad que implica participar en eventos de esta relevancia: “Deberían buscar mejores conductores/comentaristas. El proyecto dice respetar el deporte, pero pone a estas personas que solo sabían hacer comentarios sexistas”.

Spotify Podcast Awards
Su propuesta se caracteriza por el stand-up, el humor negro y las anécdotas compartidas con su audiencia. (Cortesía: Spotify México)

¿Por qué son tan polémicos Ricardo Pérez y Slobotzky?

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky son comediantes y conductores de uno de los podcasts más populares en plataformas como Spotify y YouTube.

Su propuesta se caracteriza por el stand-up, el humor negro y las anécdotas compartidas con su audiencia.

Su alta notoriedad ha estado acompañada de diversas polémicas, principalmente relacionadas con los límites de su humor y problemas legales:

  • Denuncia por acoso sexual: En 2025, la influencer Jesica Bustos (esposa del comediante Xuxo Dom) presentó una denuncia formal contra ellos. La acusación se originó por comentarios y burlas de índole sexual realizados hacia ella en el episodio 308 de su podcast, el cual fue posteriormente eliminado.
  • Conflicto con la prensa: Han mantenido una relación tensa con periodistas de espectáculos. En septiembre de 2025, publicaron un video titulado “No tenemos vida” parodiando a figuras como Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, lo que intensificó las críticas de medios tradicionales.
  • Vida personal: Ricardo Pérez ha generado conversación mediática adicional por su relación sentimental con la cantante Susana Zabaleta, debido a la diferencia de edad entre ambos. 

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