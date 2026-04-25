México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad símica del 25 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este sábado

Guardar
06:15 hsHoy

En México tiembla con frecuencia porque se ubica en una zona donde convergen varias placas tectónicas, especialmente la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso llamado subducción, lo que genera una constante acumulación de energía en el subsuelo. Cuando esa energía se libera de forma repentina, se producen los sismos que afectan principalmente a las regiones del Pacífico mexicano.

Este fenómeno forma parte de la dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Por ello, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas suelen registrar temblores de manera recurrente, ya que se encuentran más cerca de la zona donde ocurre el choque entre placas.

En el caso de la Ciudad de México, los sismos suelen sentirse con mayor intensidad debido a las características de su suelo. La capital fue construida sobre el antiguo Lago de Texcoco, cuyos sedimentos blandos amplifican las ondas sísmicas. Esto provoca que incluso movimientos lejanos, originados en la costa, se perciban con fuerza en la ciudad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 25 de abril

CCXP 2026: Christopher Lloyd inspira a fans citando al Doc de la trilogía Volver al Futuro

El actor también reveló su “predicción” sobre el Mundial de Futbol

CCXP 2026: Christopher Lloyd inspira a fans citando al Doc de la trilogía Volver al Futuro

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

Las publicaciones de la pareja desde su rancho en Zacatecas llegan tras semanas de rumores de separación e infidelidad

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

El municipio mexiquense pasó de 88 a 87.6 por ciento en percepción de inseguridad

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

CCXP 2026: Aaron Paul revela a qué zona de México viaja más y repite icónica frase de Breaking Bad

El co-protagonista de la serie confesó el amor que tiene por el país

CCXP 2026: Aaron Paul revela a qué zona de México viaja más y repite icónica frase de Breaking Bad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le robaron a unos médicos en Mar del Plata mientras atendían a un paciente en grave estado

Le robaron a unos médicos en Mar del Plata mientras atendían a un paciente en grave estado

La tragedia de Amagasaki: una curva fatal, un conductor bajo presión y la vigilia de las 800 velas que marcó el duelo en Japón

Jury a los fiscales del caso Nora Dalmasso: las claves de la primera semana

Esculturas que impactan, plazas con fuentes que arrancan suspiros e iglesias que generan conmoción: la Roma de Gian Lorenzo Bernini

El nuevo plan podría acelerar la cobertura de Medicare para dispositivos innovadores

INFOBAE AMÉRICA

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

Natalia Rost, experta neuróloga de Harvard: “Trabajamos para lograr una salud mental óptima a lo largo de la vida”

El G7 reafirmó su compromiso de garantizar que el régimen de Irán no adquiera o desarrolle un arma nuclear

¿Qué se sabe de las negociaciones de paz en Pakistán?

El espectacular viaje de los pingüinos desde Punta Tombo al sur de Brasil: secretos y claves sobre su migración

Uso de cuentas de pago electrónicas aumenta 31.3% en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

DEPORTES

Cómo fue el intento para echar a Bilardo en la previa del Mundial 86: el apoyo de Grondona y Maradona y la “bendición” del manosanta de Olmedo

Cómo fue el intento para echar a Bilardo en la previa del Mundial 86: el apoyo de Grondona y Maradona y la “bendición” del manosanta de Olmedo

Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

Arde el Torneo Apertura: así quedaron las posiciones y los posibles cruces en el playoff a dos fechas del final

Tras la victoria del Central de Di María, San Lorenzo venció a Platense en un duelo clave por el Torneo Apertura

La selección argentina femenina Sub 17 se estrenó con una victoria en el Sudamericano: el golazo desde un ángulo “imposible”