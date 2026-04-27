Arrestan a 6 extranjeros que transportaban en una lancha cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Los tripulantes eran de un país extranjero. Foto: SSPC

Con casi una tonelada de cocaína, seis hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos cuando transportaban la droga sintética a bordo de una embarcación frente a las costas de Chiapas.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se diera seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

Durante la inspección, los navales detectaron una embarcación con tres motores fuera de borda que ejecutaba movimientos que no era propios de la navegación civil, por lo que ordenó un despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptarla en altamar.

Fue así que la embarcación se interceptó aproximadamente a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas, donde se localizaron a seis hombres de nacionalidad extranjera y 18 bultos con un peso aproximado de 904 kilos de cocaína.

Afectación de más de 340 millones de pesos

Foto: SSPC

Luego de ser interceptados, los seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que el decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos, así como de evitar que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, afirmaron las autoridades implicadas en el decomiso.

Marina interceptó una embarcación con más de media tonelada de droga en costas de Michoacán

Un hecho similar ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de una embarcación que transportaba aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

La lancha fue interceptada a unas 61 millas náuticas -alrededor de 113 kilómetros- al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, la cual fue inspeccionada luego de ser ubicada con tres motores fuera de borda.

Al darle alcance, las autoridades localizaron 14 bultos que contenían en su interior 580 paquetes tipo ladrillo, así como a seis personas y 350 litros de combustible.

(Crédito: Secretaría de Marina)

El operativo incluyó la participación de una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, así como embarcaciones interceptoras. También contó con información de inteligencia proporcionada por instancias internacionales, entre ellas el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta.

Los seis detenidos, así como la droga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la Semar, este último decomiso se sumaba a otros realizados con anterioridad, lo cual ya superaba las 10 toneladas de droga asegurada en lo que va del año.