Pelea de Flor Vigna y Alana Flores en el Supernova fue el evento más esperado de la velada: la verdad detrás del gane (RS)

La pelea entre Flor Vigna y Alana Flores en el Super Nova Génesis 2026 se convierte en el evento con mayor atención mediática de la jornada, marcada por el retiro de la streamer mexicana tras perder ante la argentina en la Arena Ciudad de México.

El interés en ambos personajes y el reality alcanzó cifras inéditas en las tendencias digitales, según los datos de Google Trends revisados este 27 de abril, con más de 200 mil búsquedas y un crecimiento del mil por ciento en solo 24 horas.

El pico de búsquedas confirma la pelea como el fenómeno digital del día

En la última jornada, el nombre de Flor Vigna lidera las tendencias nacionales. El término muestra un pico de interés a las 16 horas previas al corte de datos y cae abruptamente después, lo que confirma que el combate fue el detonante de la conversación, de acuerdo con el panel de Google Trends.

Términos como “peleas supernova génesis”, “ozuna”, “alanna vs flor vignia” y “supernova 2026 peleas” completan el rastro digital del evento, lo que refuerza la centralidad de la pelea en la agenda de entretenimiento y deportes en México.

El pico de búsquedas confirma la pelea como el fenómeno digital del día (Foto: Google Trends )

El volumen de búsqueda para las peleadoras supera al de partidos de futbol de alto perfil, como “cruz azul - necaxa” y “santos - monterrey”, ambos con picos recientes de actividad. Detrás de estos datos, nombres como Mario Bautista y partidos internacionales como Milan - Juventus apenas cruzan la línea de las 50 mil búsquedas, lo que subraya el interés excepcional por el enfrentamiento entre Vigna y Flores.

Entradas espectaculares y combate reñido marcan la noche en la Arena Ciudad de México

El evento Supernova Génesis 2026 presenta a Flor Vigna entrando al ring con un traje blanco y la bandera argentina, acompañada por bailarines y una coreografía. Alana Flores responde a la expectativa con mariachis, un bocho tuneado y la bandera nacional en el short. El público de la Arena Ciudad de México corea ambos nombres al inicio del combate.

Durante los dos primeros rounds, ambas intercambian golpes a corta distancia. Un golpe detiene momentáneamente el segundo asalto, pero la acción regresa de inmediato. Hacia el tercer round, Flores pierde fuerza y la argentina busca asegurar el triunfo, según la crónica de la noche.

En los minutos finales, Flor Vigna conecta cuatro golpes contundentes que definen la pelea y la victoria por decisión unánime. La argentina agradece al público mexicano: “El boxeo me ayudó a salir de la depresión”, dice Vigna al recibir el cinturón de Supernova Genesis y acabar con el invicto de la mexicana.

Entradas espectaculares y combate reñido marcan la noche en la Arena Ciudad de México ((Netflix))

El retiro de Alana Flores y el mensaje a sus seguidores

Al terminar el combate, Alana Flores toma el micrófono en el centro del ring. Felicita a su rival y oficializa su retiro del boxeo de influencers y celebridades. La streamer mexicana explica:

“En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”.

La despedida incluye un mensaje para quienes la siguen: “No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”.

Flores agradece cada aprendizaje: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”.

Antes de abandonar el ring, Flores cierra el ciclo: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.

El Supernova Génesis 2026 desplaza al futbol y a la música en las tendencias

(@supernovaboxing)

Durante la noche del domingo, términos como Grand Theft Auto VI, Oliver Tree, Esteban Andrada y Giovani Dos Santos también figuran entre los más buscados, pero con volúmenes inferiores, entre 10 mil y 20 mil consultas. El panel de tendencias, configurado en “todas las categorías” y “últimas 24 horas”, confirma que la pelea de Flor Vigna y Alana Flores supera en interés a los partidos de futbol y otros fenómenos del entretenimiento nacional e internacional.