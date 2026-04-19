Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo cae el pago de más de 9 mil pesos que entrega el programa?

Los pagos de regularización son pagos extraordinarios que liberan apoyos económicos pausados por revisiones administrativas

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa creado por el gobierno de México en 2019 con el objetivo de ofrecer capacitación laboral a personas de 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo.

En 2026, los beneficiarios acceden a dos apoyos: reciben un ingreso mensual de 9,582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, y cuentan con la afiliación al seguro médico del IMSS, que garantiza atención en situaciones de enfermedad, maternidad o accidentes de trabajo.

Al concluir el ciclo de formación de doce meses, obtienen un certificado que respalda las habilidades aprendidas, pensado para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

¿Cuándo cae el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Como todos los meses, el próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro está programado para el 28 de abril de 2026.

Cabe señalar que los 28 de cada mes, el programa distribuye los recursos. Sin embargo, esta semana se entregarán los depósitos de regularización.

Los pagos de regularización son pagos extraordinarios que liberan apoyos económicos pausados por revisiones administrativas, comunes en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. A diferencia de los depósitos regulares, estos ajustan montos pendientes sin ser bonos extra.

Como todos los meses, el próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro está programado para el 28 de abril de 2026 (X@JovConFuturo)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito del programa?

La app del Banco del Bienestar permite verificar saldo y movimientos en tiempo real: basta con descargar la aplicación oficial, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP.

A través de la Línea de Bienestar, llamando al 800 902000 y seleccionando la opción 2, se puede consultar el depósito con la tarjeta a la mano.

En la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, al ingresar al usuario y acceder a la sección “Mis Trámites”, se confirma que el pago esté correcto y no existan contratiempos administrativos.

Impacto social del programa}El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Impacto social del programa

Durante los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se agregaron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

El objetivo fijado para 2026 plantea incorporar a 500 mil jóvenes a Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes accederán a apoyos económicos de forma bimestral. Desde su creación, el programa ha sumado la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, con un 58% de mujeres, y ha requerido una inversión social total de 158 mil millones de pesos.