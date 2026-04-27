México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

La Fiscalía de Sinaloa realizó el levantamiento de indicios y localizó decenas de casquillos percutidos

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:50 horas de este lunes 27 de abril. (Crédito: X | @yaircastro19038)
El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:50 horas de este lunes 27 de abril. (Crédito: X | @yaircastro19038)

La mañana de este lunes 27 de abril fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:50 horas a un costado de un camino de terracería paralelo a un canal de riego que conecta la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera, con la vialidad que conduce al Ejido San Manuel.

En ese punto fueron encontrados los cuerpos de dos personas del sexo masculino que —hasta el cierre de esta nota informativa— permanecen en calidad de desconocidos.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los cuerpos fue localizado boca arriba y el otro recostado sobre su costado, ambos con las manos atadas y el rostro cubierto, además de presentar impactos de arma de fuego y otras huellas de violencia.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán acudieron al sitio tras el reporte ciudadano y confirmaron el doble homicidio, acordonando el área para permitir el trabajo de los servicios periciales.

De acuerdo con la fiscalía estatal, en el lugar se encontraron decenas de casquillos percutidos. (Crédito: X | @yaircastro19038)
De acuerdo con la fiscalía estatal, en el lugar se encontraron decenas de casquillos percutidos. (Crédito: X | @yaircastro19038)

En la zona, personal de la Fiscalía General del Estado localizó decenas de casquillos percutidos, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas fueron privadas de la vida en el mismo lugar donde fueron encontradas.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de los fallecidos ni se reportan personas detenidas relacionadas con el hecho, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa

En la zona de Culiacán —particularmente en sindicaturas como Aguaruto—, las autoridades han documentado la presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización que opera de forma fragmentada en el estado.

De acuerdo con reportes de seguridad, la disputa interna entre facciones como “Los Chapitos” y el grupo identificado como “La Mayiza” ha contribuido a episodios de violencia focalizada en áreas rurales y periféricas del municipio.

Este escenario ha derivado en hechos de alto impacto que incluyen ejecuciones, abandono de cuerpos en caminos de terracería y presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército en distintos puntos de la capital sinaloense.

Las sindicaturas, por su condición geográfica y menor presencia urbana, suelen ser utilizadas como zonas de operación o desplazamiento por parte de estas estructuras.

En este contexto, autoridades estatales y federales mantienen despliegues de vigilancia y operativos en distintos sectores de Culiacán, ante la persistencia de hechos violentos asociados a la disputa territorial entre células criminales con presencia histórica en la región.

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