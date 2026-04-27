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El “deseo” de Karely Ruiz tras vencer a Kim Shantal y ganar el campeonato del Supernova Génesis 2026

La modelo regiomontana ganó por decisión dividida y aseguró que seguirá realizando peleas

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Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)
Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida (X@supernovaboxing)

Karely Ruiz se convirtió en una de las figuras más comentadas durante el Supernova Génesis 2026, evento realizado el día anterior en la Arena Ciudad de México. La modelo regiomontana, conocida por su trabajo en Only Fans, logró imponerse a Shantal en un combate cerrado que terminó con decisión unánime a favor de Ruiz.

La pelea fue especialmente exigente para Shantal, quien tuvo que enfrentar dos combates durante la velada. A pesar del esfuerzo, la victoria fue para Karely, quien celebró la obtención de su primer cinturón de boxeo en el evento.

Al terminar el combate, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), subió al cuadrilátero y entregó en persona el cinturón a Karely Ruiz. La mexicana celebró la victoria junto a su equipo frente a los asistentes, en el cierre de una noche en la que la atmósfera previa y la energía del enfrentamiento protagonizaron el espectáculo.

Estadio con luces rojas, dos luchadoras en un ring de boxeo, un árbitro y pantallas LED gigantes mostrando la acción y el logo 'Supernova Génesis'
La primera pelea del evento fue Kim Shantal vs Milica (Miriam Estrella/ Infobae México)

Karely Ruiz quiere pelear contra Ari Gali

Al concluir la contienda, la atención se centró en los planes a futuro de la campeona. Los medios le preguntaron directamente a Ruiz con quién le gustaría subirse al cuadrilátero en los próximos meses, abriendo la puerta a posibles enfrentamientos atractivos para el público.

La respuesta de Karely Ruiz fue contundente: su objetivo es pelear contra Ari Gali. Ruiz señaló que tiene en la mira a la creadora de contenido española, dejando claro su interés por medirse con rivales de talla internacional y seguir creciendo en este nuevo camino deportivo.

Por otro lado, cabe señalar que Ari Gali estaba originalmente programada para luchar contra Milica durante el Supernova 2026. Sin embargo, problemas de salud obligaron a la española a retirarse del evento, dejando pendiente su debut en la función y abriendo la posibilidad de un enfrentamiento con Ruiz en el futuro próximo.

(X/ @supernovaboxing)
(X/ @supernovaboxing)

¿Cómo llegaron a la pelea Karely Ruiz y Kim Shantal?

Cabe recordar que el desenlace más reciente de Karely en el cuadrilátero se selló con su enfrentamiento ante Marcela Mistral en Ring Royale 2026, donde la influencer regiomontana sumó su tercera aparición en este tipo de eventos. La pelea tuvo un giro inesperado en los días previos, cuando Lupita Villalobos, rival original de Kim Shantal, fue descartada debido a un diagnóstico médico que detectó un hematoma subdural, condición que la obligó a desistir de la contienda.

La confrontación física y verbal entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se viralizó rápidamente en redes sociales antes del Ring Royale 2026. Credito / Instagram: @ringroyalefights

Frente al imprevisto, la organización recurrió a Karely Ruiz como reemplazo. Esta decisión solo fue posible tras recibir la aprobación de Poncho de Nigris, ya que existía un contrato vigente entre Karely y Ring Royale que debía ser liberado para evitar sanciones económicas, permitiendo así que Ruiz pudiera participar sin obstáculos legales ni financieros.

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