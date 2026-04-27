¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

Victoria Kühne celebra su éxito en la música al posar sonriente con dos premios Grammy, mientras una imagen insertada la muestra en un momento afectuoso con Cristian Castro. (Victoria Künhe: Instagram)

El nombre de Victoria Kühne comenzó a dominar la conversación digital tras confirmar su relación con Cristian Castro.

La noticia no solo reavivó el interés por la vida sentimental del “Gallito Feliz”, también puso bajo los reflectores a una figura clave de la industria musical que ha construido su carrera lejos del escándalo.

La confirmación llegó desde redes sociales, donde Kühne publicó imágenes junto al artista durante un viaje en Nueva York acompañadas del mensaje: “Con mi amor en Nueva York”. La frase bastó para oficializar el romance y generar reacciones entre seguidores de ambos.

La confirmación llegó desde redes sociales, donde Kühne publicó imágenes junto al artista durante un viaje en Nueva York. (Victoria Künhe: Instagram)

De promesa juvenil a líder en la industria musical

Detrás del interés mediático hay una trayectoria sólida. Victoria Kühne es fundadora de Victoria Records, uno de los estudios de grabación más relevantes en Latinoamérica, con sede en Monterrey.

También encabeza Victoria Films, casa productora enfocada en proyectos audiovisuales con una apuesta por la equidad de género.

Su vínculo con el entretenimiento comenzó desde la adolescencia. A los 14 años firmó su primer contrato en teatro musical y, poco después, ya componía en Nashville junto a figuras como Wayne Perry. Esa formación temprana marcó una ruta profesional que la llevó a consolidarse como empresaria multipremiada, con dos premios Grammy y más de 50 nominaciones acumuladas en su estudio.

“Soy independiente, gano mi propio dinero y firmo contratos”, recordó sobre sus inicios, una etapa en la que decidió apartarse de los caminos tradicionales para enfocarse en su vocación artística.

El noviazgo entre Victoria Kühne y Cristian Castro surge semanas después de anunciar una colaboración. (Victoria Künhe: Instagram)

Una empresaria que desafía estructuras

El ascenso de Kühne no estuvo exento de obstáculos. En diversas entrevistas ha señalado que enfrentó resistencia dentro de una industria dominada por hombres. “Los ejecutivos siempre buscaban la aprobación de un hombre”, explicó sobre los primeros años al frente de su compañía.

Esa experiencia la llevó a redefinir su proyecto empresarial. Hoy impulsa equipos con participación femenina en todos los niveles de producción.

“Fue complicado al principio porque los equipos de filmación suelen ser dominados por hombres, pero hoy tenemos a mujeres talentosas cargando luces, armando sets y demostrando que son igual de capaces que cualquiera”, afirmó.

Además de su faceta empresarial, preside el Festival Internacional de Santa Lucía, desde donde promueve el acceso a la cultura en espacios comunitarios.

Romance en medio del reflector

La relación con Cristian Castro surge en un contexto donde el cantante ha sido constantemente vinculado a historias sentimentales mediáticas. Sin embargo, esta nueva etapa ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes celebran la aparente estabilidad de la pareja.

Cristian Castro había declarado que tenía intenciones de casarse con la socialité Mariela Sánchez. (Instagram)

Mientras el intérprete continúa activo en la música, Kühne avanza en la expansión internacional de sus empresas, con planes para llevar Victoria Films a Los Ángeles. La combinación entre una figura consolidada del espectáculo y una ejecutiva influyente ha convertido esta relación en uno de los temas más comentados del momento.